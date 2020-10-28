Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prazo de 48 horas

Colégio Sagrado terá que explicar descontos dados só a alguns alunos

Promotoria do Consumidor também exigiu que escola apresente a todos os pais as planilhas de custos e o relatório feito pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro sobre situação financeira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 12:57

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 12:57

Colégio Sagrado Coração de Maria
Colégio Sagrado Coração de Maria Crédito: Sagrado/Divulgação
O Colégio Sagrado Coração de Maria foi notificado pela Promotoria de Justiça do Consumidor de Vitória, do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para que informe aos país e também ao órgão os critérios usados para conceder descontos na mensalidade apenas de alguns alunos no período de aulas presenciais suspensas. A escola tem até 48 horas para informar se cumpriu a solicitação da autoridade.
Segundo o documento, assinado pelas promotoras de Justiça Sandra Lengruber e Vanessa Morelo, organização terá que enviar às famílias dos alunos a planilha de custos e o relatório do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (Lab-MPES) sobre as despesas e receita da escola durante a paralisação das atividades e a adoção de atendimento digital. O documento deverá ser mantido em sigilo pelos pais.
Colégio Sagrado terá que explicar descontos dados só a alguns alunos
Segundo a diretora geral do Sagrado, Regina Coeli, por meio de nota, "a escola recebeu a notificação e está trabalhando para atender as recomendações do MPES, respeitando o prazo fixado."

Veja Também

Mais de 20 escolas podem fazer acordo para dar desconto em mensalidade

O MPES também quer que a instituição fale sobre a possibilidade de conceder descontos aos alunos do ensino fundamental e médio, independentemente de abatimentos já concedidos. Para tanto, deve ser considerado o estudo dos técnicos contábeis da Procuradoria de Justiça.
A escola também deverá enviar uma cópia da notificação aos pais e responsáveis dos estudantes desses dois níveis. 
De acordo com o MPES, em procedimento instaurado contra o Sagrado, após o recebimento de denúncias, foram realizadas diligências e recebimento de ofícios, além de audiência extrajudicial e análise das planilhas de custos da instituição de ensino.
Assim, a Promotoria do Consumidor verificou que foram concedidos abatimentos no valor da anuidade apenas para alguns consumidores  pais e responsáveis dos alunos matriculados nos ensinos fundamental e médio. Todavia, a escola não informou por que nem todos foram contemplados com a medida.

Veja Também

Justiça obriga escolas de Alegre a apresentar custos que justificam reajuste

O Ministério Público informa também que há mais instituições em situação similar a essa, e a análise desses casos se encontra em fase de conclusão. Assim, o MPES poderá expedir novas notificações recomendatórias ou adotar outras providências.
Em agosto, o Darwin fez acordo com o MPES para reduzir em até 30% o valor da mensalidade. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) estabelecia que esse percentual mais alto deveria ser oferecido ao ensino infantil, já o fundamental deveria apresentar uma redução de 17,5%. Leia mais sobre a negociação aqui.
Com informações do MPES.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados