Campos de petróleo no ES são revendidos e novo dono quer dobrar produção

Azevedo & Passos assume campos de Lagoa Parda e Lagoa Parda Norte, que tinham sido vendidos em fevereiro para joint venture formada pela canadense Petro-Victory Energy e a BlueOak Investments, que tem sede na Polônia

Publicado em 4 de julho de 2025 às 16:07

Polo Lagoa Parda foi vendido para a Azevedo & Passos Crédito: Imetame | Reprodução

A operadora brasileira independente de petróleo e gás Azevedo & Travassos Energia comprou um grupo de campos petrolíferos na Bacia do Espírito Santo, na região de Linhares, no Norte do Estado. Os campos e blocos exploratórios estão em um pacote de ativos que tinham sido adquiridos pela PetroVictory Energy em fevereiro, ao assumir a Capixaba Energia em parceria com a Blue Oak Investimentos.>

A partir do negócio, a nova operadora quer dobrar em curto prazo a produção de petróleo dos campos no Norte do Espírito Santo, que atualmente está em torno de 400 barris por dia, o que deverá ser garantido com investimentos planejados.>

Com o negócio, que inclui também áreas na bacia Potiguar, a Azevedo & Travassos Energia assume as atividades da PetroVictory Energy no país. O valor total da operação foi de US$ 35,7 milhões, o equivalente a R$ 193,4 milhões. A empresa brasileira anunciou nesta semana ter assinado um memorando de entendimentos vinculante para aquisição da companhia canadense. >

A Azevedo & Travassos detalhou que, na Bacia do Espírito Santo, a parceria com a Blue Oil – da gestora Blue Oak – é voltada para a revitalização de campos de exploração de petróleo de Lagoa Parda e Lagoa Parda Norte, bem como o desenvolvimento da produção dos campos de Batuíra e Águia Real.>

Outros ativos da empresa no país

Entre os ativos estão os campos de Andorinha, Alto Alegre, Trapiá e São João, além de 34 blocos exploratórios na própria Bacia Potiguar. Os ativos pertencentes à PVE na Bacia Potiguar somam 1,7 milhão de barris de óleo equivalente provado.

A empresa também terá participação nos 12 campos adquiridos pela Petro-Victory da Brava Energia em fevereiro, reforçando ainda mais sua atuação no Estado.>

Além da Potiguar, a operação engloba a Bacia Barreirinhas, no Maranhão. Nela, o campo de São João integra uma parceria com a Eneva, a maior operadora privada de gás natural do Brasil.>

A transação amplia a atuação da Azevedo & Travassos Energia em outras bacias brasileiras, fortalecendo a presença das operadoras independentes no país. >

Com a integração desses ativos ao portfólio que já é operado pela subsidiária da Azevedo & Travassos Energia, a Phoenix Óleo e Gás, a expectativa é de ganhos operacionais, mais investimentos locais e geração de empregos diretos e indiretos.>

