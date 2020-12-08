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Erro no sistema

Caixa Tem fica com fila virtual ao votar operar após 12 horas fora do ar

O aplicativo usado para movimentar recursos do auxílio emergencial, Bolsa Família e FGTS emergencial, apresentou falhas por problemas na IBM

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 14:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 14:04
Usuários esperam mais de 12 minutos em fila para usar aplicativo do Caixa Tem Crédito: Reprodução/Caixa Tem
Após mais de 12 horas de serviço inoperante ,o Caixa Tem voltou a funcionar nesta terça-feira (8), porém, os usuários estão enfrentando fila para conseguir acessar ao app. O aplicativo é usado por beneficiários para movimentar recursos do auxílio emergencial, Bolsa Família FGTS emergencial. Ele ficou fora do ar devido a uma falha no servidor que aconteceu na última segunda-feira (7).
O problema ocorre no momento em que a Caixa ampliou o uso do aplicativo para o pagamento de outros benefícios sociais, como o abono do PIS e o Bolsa Família, este, até então, pago com cartão próprio.
Nas redes sociais, os usuários ainda relatam filas virtuais para acessar o aplicativo, tanto para movimentar o dinheiro, quanto para acessar o saldo e pagar boletos. Devido à alta demanda, em alguns casos, a espera é superior a 12 minutos.

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De acordo com a Caixa, o problema aconteceu em um ambiente da provedora de serviços IBM. A empresa é a responsável pelo tráfego de informações do Caixa Tem. Ainda segundo o banco, quando detectou a indisponibilidade, acionou a IBM para que apresentasse uma solução o mais rapidamente possível.
Em sua conta no Twitter, a IBM informou que "uma falha de resfriamento dentro do prédio que abriga o data center da empresa em São Paulo causou a interrupção temporária do serviço".  Posteriormente, a companhia comunicou o restabelecimento das operações.

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