Caixa Tem fica com fila virtual ao votar operar após 12 horas fora do ar

Usuários esperam mais de 12 minutos em fila para usar aplicativo do Caixa Tem Crédito: Reprodução/Caixa Tem

Bolsa Família e Após mais de 12 horas de serviço inoperante ,o Caixa Tem voltou a funcionar nesta terça-feira (8), porém, os usuários estão enfrentando fila para conseguir acessar ao app. O aplicativo é usado por beneficiários para movimentar recursos do auxílio emergencial FGTS emergencial . Ele ficou fora do ar devido a uma falha no servidor que aconteceu na última segunda-feira (7).

O problema ocorre no momento em que a Caixa ampliou o uso do aplicativo para o pagamento de outros benefícios sociais, como o abono do PIS e o Bolsa Família, este, até então, pago com cartão próprio.

Nas redes sociais, os usuários ainda relatam filas virtuais para acessar o aplicativo, tanto para movimentar o dinheiro, quanto para acessar o saldo e pagar boletos. Devido à alta demanda, em alguns casos, a espera é superior a 12 minutos.

De acordo com a Caixa , o problema aconteceu em um ambiente da provedora de serviços IBM. A empresa é a responsável pelo tráfego de informações do Caixa Tem. Ainda segundo o banco, quando detectou a indisponibilidade, acionou a IBM para que apresentasse uma solução o mais rapidamente possível.