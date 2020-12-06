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Resgate de R$ 1.045

Novo prazo para sacar FGTS emergencial começa nesta segunda

R$ 7,9 bilhões não foram sacados. Trabalhadores que optaram por não fazer a retirada ainda podem mudar de ideia e solicitar o saque entre os dias 7 e 31 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2020 às 19:15

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 19:15

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
FGTS - aplicativo, saque, dinheiro Crédito: Carlos Alberto Silva
Quem perdeu o prazo para sacar até R$ 1.045 do FGTS emergencial pode pedir novamente o resgate a partir desta segunda-feira (7). De acordo com a Caixa, R$ 7,9 bilhões não foram sacados. Os trabalhadores que tenham optado por não fazer a retirada ainda podem mudar de ideia e solicitar o resgate do valor até 31 de dezembro.
Segundo o banco, durante todo o calendário de saques, foram disponibilizados R$ 37,8 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores que tinham o direito. Dessa forma, 20,9% do total disponível ainda não foi retirado.
Quem solicitar o saque emergencial do FGTS terá o saldo transferido novamente para a conta digital aberta pela Caixa e ficará disponível para movimentação pelo aplicativo Caixa Tem.

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O saque emergencial do FGTS foi criado por meio da Medida Provisória 946/20. Ele faz parte de um conjunto de ações do governo federal para minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus.
No caso de quem optar por não sacar, o dinheiro vai retornar para as contas vinculadas dos trabalhadores, devidamente corrigidos.

COMO SOLICITAR E RECEBER O SAQUE EMERGENCIAL DO FGTS

Para receber o saque emergencial do FGTS o trabalhador precisa estar com os dados cadastrais atualizados. De acordo com a Caixa, quem ainda não recebeu deve acessar o aplicativo fundo, complementar os dados cadastrais e solicitar o saque dos valores, que serão creditados na conta poupança social digital do Caixa Tem. O valor e a data do crédito serão informados pelo sistema em seguida.
A Caixa disponibiliza os seguintes canais de atendimento para o saque emergencial FGTS:

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