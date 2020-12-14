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Auxílio emergencial é liberado para 1,6 milhão do Bolsa Família nesta terça

Beneficiários do programa com NIS final 4 vão receber a nona e última parcela do auxílio emergencial, no valor de R$ 300. Veja o calendário completo

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 19:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 19:48
Dinheiro do auxílio emergencial poderá ser sacado por beneficiários do Bolsa Família Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (15) mais uma etapa do pagamento da nona e última parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. Vão receber 1,6 milhão de pessoas que tem o Número de Identificação Social (NIS) final 4.
Esses beneficiários vão sacar a parcela de extensão do auxílio, no valor de R$ 300 (R$ 600 no caso das mães chefes de família). O calendário segue, até o dia 23 de dezembro, de acordo com o número final do NIS.

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Os beneficiários com NIS final 4 poderão sacar os recursos por meio do cartão do Bolsa Família ou Cartão Cidadão em qualquer agência da Caixa ou lotéricas.
Para quem tem NIS final 0 e 9, o benefício de dezembro será depositado numa poupança social digital que será criada pela Caixa e poderá ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Até março, todos os pagamentos do Bolsa Família serão feitos pelo app.

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