Auxílio emergencial é liberado para 1,6 milhão do Bolsa Família nesta terça

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (15) mais uma etapa do pagamento da nona e última parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. Vão receber 1,6 milhão de pessoas que tem o Número de Identificação Social (NIS) final 4.
Esses beneficiários vão sacar a parcela de extensão do auxílio, no valor de R$ 300 (R$ 600 no caso das mães chefes de família). O calendário segue, até o dia 23 de dezembro, de acordo com o número final do NIS.
Os beneficiários com NIS final 4 poderão sacar os recursos por meio do cartão do Bolsa Família ou Cartão Cidadão em qualquer agência da Caixa ou lotéricas.
Para quem tem NIS final 0 e 9, o benefício de dezembro será depositado numa poupança social digital que será criada pela Caixa e poderá ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Até março, todos os pagamentos do Bolsa Família serão feitos pelo app.