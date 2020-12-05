Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja quem recebe

Caixa paga auxílio emergencial para 3,7 milhões neste domingo

O recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 20 de janeiro do ano que vem. Até lá, ele pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2020 às 20:13

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 20:13

Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Dinheiro na mão é vendaval: saque só estará liberado no dia 20 de janeiro Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal paga o auxílio emergencial para 3,7 milhões de beneficiários em todo o país neste domingo (6) pelo quinto ciclo de pagamento. Vão receber os trabalhadores inscritos que nasceram em setembro.
Do total de inscritos que recebem nesta sexta, 200 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).
Os outros 3,5 milhões de brasileiros inscritos vão receber o auxílio emergencial extensão, com valor reduzido. Para esse grupo, serão pagas as parcelas de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
O recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 20 de janeiro do ano que vem. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, onde é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.

Veja Também

Redução no auxílio pressiona, e 2,7 milhões de brasileiros buscam emprego

Auxílio emergencial chegou a 29,0 milhões de domicílios em outubro, diz IBGE

O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória. 
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.

TODOS OS CALENDÁRIOS

LEIA MAIS SOBRE O AUXÍLIO

Saiba que horas o auxílio emergencial cai na conta digital do Caixa Tem

Veja como consultar o auxílio emergencial e para qual telefone da Caixa ligar

Saiba como esticar o dinheiro do auxílio emergencial e do FGTS

Como evitar o bloqueio do auxílio emergencial, BEm e FGTS no Caixa Tem

Saiba como sacar o auxílio emergencial nas casas lotéricas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados