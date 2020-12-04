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Caixa paga auxílio emergencial para 3,4 milhões nesta sexta

O recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 18 de janeiro do ano que vem. Até lá, ele pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 09:37

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 09:37

Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal paga o auxílio emergencial para 3,4 milhões de beneficiários em todo o país nesta sexta-feira (4). São trabalhadores inscritos que estão no ciclo 5 do calendário de pagamentos e que nasceram em agosto.
Do total de inscritos que recebem nesta sexta, 100 mil são trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que ainda vão receber o auxílio integral, no valor de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família).
Os outros 3,5 milhões de brasileiros inscritos vão receber o auxílio emergencial extensão, com valor reduzido. Para esse grupo, serão pagas as parcelas de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
O recurso só poderá ser sacado ou transferido no dia 18 de janeiro do ano que vem. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, onde é possível pagar boletos, fazer compras na internet com o cartão de débito virtual ou pagar com QR Code em maquininhas de cartão de estabelecimentos físicos.

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O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória. 
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.

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