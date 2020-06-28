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Caixa paga 3ª parcela do auxílio emergencial para 1,9 milhão nesta segunda (29)

Valor será creditado aos beneficiários do Bolsa Família que têm NIS com final 9. Confira o calendário com as datas de saque de cada um dos grupos, saiba quem já pode sacar o benefício e como usar a conta digital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2020 às 19:14

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 19:14

Auxílio emergencial do governo federal
Auxílio emergencial do governo federal Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa vai pagar nesta segunda-feira (29) a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal para 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família que têm o Número de Identificação Social (NIS) com final 9. Confira o calendário com as datas de saque de cada um dos grupos abaixo.

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 O pagamento do benefício, com valores de R$ 600 a R$ 1.200, obedece ao calendário habitual do programa, que segue até 30 de junho. O calendário de saques do Bolsa Família segue o último dígito do NIS. Desde o último dia 17, já recebeu quem tem NIS com finais de 1 a 8. Lembrando que o auxílio emergencial e o Bolsa Família não são cumulativos.
De acordo com a Caixa, nesta segunda vão receber 1.355.831 de famílias beneficiárias do Bolsa Família com número do NIS de final 9.
Quem é beneficiário do Bolsa Família recebe o valor do auxílio por meio do cartão do programa, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa. No caso desse grupo, é possível realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro, que segue o calendário do NIS.
Ao todo, a Caixa fará o pagamento do auxílio emergencial para mais de 13,5 milhões de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família e consideradas elegíveis ao recebimento do benefício. A instituição vai disponibilizar R$ 15,2 bilhões para mais de 19,2 milhões de pessoas.

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Segundo a Caixa, 2,5 milhões de pessoas receberam a primeira parcela do auxílio emergencial na quarta-feira (17) e outros 2,4 milhões receberam na terça-feira (16). No total, serão disponibilizados mais R$ 3,2 bilhões para 4,9 milhões de pessoas.
Os beneficiários do auxílio emergencial podem consultar se o cadastro foi aprovado pelos canais oficiais da Caixa: site (clique aqui) e aplicativo Caixa - Auxílio Emergencial. 
Em nota, a Caixa explicou que sua prioridade é manter o atendimento digital. "Dessa forma, o banco reforça a orientação de que os recursos do auxílio sejam movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. O beneficiário que recebe pela Poupança Social Digital pode emitir o cartão de débito virtual para compras pela internet em sites e aplicativos que aceitam débito. A emissão do cartão é gratuita e a compra é debitada diretamente da conta, sem precisar sair de casa", explicou.
Para gerar o cartão, basta acessar o app e selecionar a opção Cartão de Débito Virtual, logo na tela inicial, e seguir os passos. O aplicativo envia a imagem do cartão com os dados para o usuário utilizar na internet.
Já para usar o Cartão de Débito Virtual basta informar os dados disponibilizados pelo app nos sites e aplicativos que aceitam débito. As compras são seguras porque para cada transação é gerado um código de segurança, enquanto nos cartões normais o número é sempre o mesmo. Para as compras recorrentes, o número é salvo e não é preciso gerar um código a cada compra.
Os beneficiários que optarem por sacar o benefício em espécie deverão seguir o calendário escalonado por mês de aniversário que começa no dia 6 de julho. Nas datas indicadas, eventual saldo existente será transferido automaticamente para a conta que o beneficiário indicou, sendo poupança da Caixa ou conta em outro banco.
Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do auxílio emergencial do governo federal, e considerando o terceiro lote da primeira parcela de pagamentos, serão atendidos 63,5 milhões de pessoas, sendo pago um total de R$ 79,8 bilhões.

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