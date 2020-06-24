Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
R$ 600

Caixa paga 3ª parcela do auxílio emergencial para 1,9 milhão nesta quinta

Valor será creditado aos beneficiários do Bolsa Família que possuem NIS com final 7. Confira o calendário com as datas de saque de cada um dos grupos, saiba quem já pode sacar o benefício e como usar a conta digital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 18:00

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 18:00

Aplicativo Caixa Tem onde o beneficiário recebe o auxílio emergencial
Aplicativo Caixa Tem em que o beneficiário do auxílio emergencial é pago Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa vai creditar nesta quinta-feira (25) a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal para os beneficiários do Bolsa Família que têm o Número de Identificação Social (NIS) com final 7. Confira o calendário com as datas de saque de cada um dos grupos abaixo.

Veja Também

Delegada com aposentadoria de R$ 20 mil recebe auxílio emergencial no ES

Mais de mil servidores do Estado ganham auxílio emergencial mesmo sem terem direito

 O pagamento do benefício, com valores de R$ 600 a R$ 1.200, obedece ao calendário habitual do programa, que segue até 30 de junho. O calendário de saques do Bolsa Família segue o último dígito do NIS. Desde o último dia 17, já recebeu quem tem NIS com finais de 1 a 6. Lembrando que o auxílio emergencial e o Bolsa Família não são cumulativos.
De acordo com a Caixa, nesta quinta vão receber 1.355.907 famílias beneficiárias do Bolsa Família com número do NIS de final 7. Mais de 1,9 milhão de pessoas serão contempladas.
Quem é beneficiário do Bolsa Família recebe o valor do auxílio por meio do cartão do programa, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa. No caso desse grupo, é possível realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro, que segue o calendário do NIS.
Ao todo, a Caixa fará o pagamento do Auxílio Emergencial para mais de 13,5 milhões de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família e consideradas elegíveis ao recebimento do benefício. A instituição vai disponibilizar R$ 15,2 bilhões para mais de 19,2 milhões de pessoas.

Veja Também

Auxílio emergencial pago a servidores levanta crítica de leitores

Erro do governo paga auxílio emergencial para quem está empregado

Servidores do ES receberam mais de R$ 1,7 milhão de auxílio emergencial indevido

Veja Também

Guedes diz que vai mudar nome do Bolsa Família e incorporar informais

Maia diz que vê "clima" para aprovar novas parcelas do auxílio de R$ 600

Polícia prende 16 foragidos que pediram auxílio emergencial no ES

COMO USAR A CONTA DIGITAL DO CAIXA TEM

Segundo a Caixa, 2,5 milhões de pessoas receberam a primeira parcela do auxílio emergencial na quarta-feira (17) e outros 2,4 milhões receberam na terça-feira (16). No total, serão disponibilizados mais R$ 3,2 bilhões para 4,9 milhões de pessoas.
Os beneficiários do auxílio emergencial podem consultar se o cadastro foi aprovado pelos canais oficiais da Caixa: site (clique aqui) e aplicativo Caixa - Auxílio Emergencial. 
Em nota, a Caixa explicou que sua prioridade é manter o atendimento digital. "Dessa forma, o banco reforça a orientação de que os recursos do auxílio sejam movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. O beneficiário que recebe pela Poupança Social Digital pode emitir o cartão de débito virtual para compras pela internet em sites e aplicativos que aceitam débito. A emissão do cartão é gratuita e a compra é debitada diretamente da conta, sem precisar sair de casa", explicou.
Para gerar o cartão, basta acessar o app e selecionar a opção Cartão de Débito Virtual, logo na tela inicial, e seguir os passos. O aplicativo envia a imagem do cartão com os dados para o usuário utilizar na internet.

Veja Também

Prazo para solicitar auxílio emergencial vai até o dia 2; tire suas dúvidas

Já para usar o Cartão de Débito Virtual basta informar os dados disponibilizados pelo app nos sites e aplicativos que aceitam débito. As compras são seguras porque para cada transação é gerado um código de segurança, enquanto nos cartões normais o número é sempre o mesmo. Para as compras recorrentes, o número é salvo e não é preciso gerar um código a cada compra.
Os beneficiários que optarem por sacar o benefício em espécie deverão seguir o calendário escalonado por mês de aniversário que começa no dia 6 de julho. Nas datas indicadas, eventual saldo existente será transferido automaticamente para a conta que o beneficiário indicou, sendo poupança da Caixa ou conta em outro banco.
Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do auxílio emergencial do governo federal, e considerando o terceiro lote da primeira parcela de pagamentos, serão atendidos 63,5 milhões de pessoas, sendo pago um total de R$ 79,8 bilhões.

Veja Também

Auxílio emergencial pago a foragidos da Justiça deve ser recapturado

Veja os 11 foragidos da polícia do ES que pediram o auxílio emergencial

"Pilantragem", diz leitor sobre ricos que receberam auxílio emergencial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crescimento dos pactos antenupciais e seus impactos jurídicos no Direito de Família
Imagem de destaque
Eventual aliança entre Magno e Pazolini impactaria disputa pelo Senado no ES
Imagem de destaque
Novo navio-plataforma da Petrobras no ES deve atingir pico de produção neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados