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Caixa libera saque do auxílio emergencial para 5,9 milhões nesta terça

São 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família que recebem a 7ª parcela e 4 milhões de nascidos em outubro que já tiveram crédito na poupança digital e agora poderão sacar dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 17:51

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 17:51

Pagamento em dinheiro
Pagamento em dinheiro Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal libera, nesta terça-feira (20), o saque do auxílio emergencial para 5,9 milhões de pessoas. O benefício criado pelo governo federal poderá ser sacado por 4 milhões de nascidos em outubro, seguindo o ciclo 2 do calendário de liberação dos recursos. Além desse grupo, outros 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família, com o Número de Identificação Social (NIS) final 2, também podem sacar o benefício.
No caso do Bolsa Família, os pagamentos são feitos da mesma forma que o habitual. O calendário da sétima parcela, no valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefes de família) segue de acordo com o número final do NIS até 30 de outubro. As duas últimas parcelas serão pagas em novembro e dezembro.

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Já entre os trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que serão contemplados, podem sacar em dinheiro nesta terça-feira (20) as pessoas que tiveram o benefício depositado na conta poupança digital entre 28 de agosto e 30 de setembro. A parcela desse grupo é de R$ 600.

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