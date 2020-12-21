Caixa libera auxílio emergencial para 6 milhões nesta segunda (21)

A Caixa Econômica Federal vai liberar o auxílio emergencial para 6 milhões de beneficiários em todo o país nesta segunda-feira (21). Entre os grupos que vão receber o pagamento estão 3,5 milhões de trabalhadores que estão no ciclo 6 do calendário de pagamentos e que nasceram em setembro.
Ainda vão receber o auxílio residual outros 900 mil inscritos nascidos entre janeiro e setembro que foram aprovados já no mês de dezembro. Eles vão vão receber uma parcela única de R$ 300.
Também nesta segunda será pago o auxílio para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com número do NIS terminado em 8.
SOBRE O AUXÍLIO EMERGENCIAL
O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.