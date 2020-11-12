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Caixa libera auxílio emergencial para 3,6 milhões nesta sexta-feira (13)

Saques e transferências para esse grupo só serão liberados a partir de 28 de novembro. Até lá, dinheiro poderá ser movimentado pelo Caixa Tem

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 19:27
Vitória - ES - Aplicativo Caixa Tem
Aplicativo Caixa Tem permite movimentar recurso de forma digital Crédito: Vitor Jubini
Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira (13) o auxílio emergencial para 3,6 milhões de brasileiros. A liberação do benefício, que será depositado na poupança digital para os nascidos em agosto, é referente ao ciclo 4 de pagamentos.
A partir da liberação, os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de cartão, com QR Code. Saques e transferências para esse grupo só serão liberados a partir de 28 de novembro.

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Das pessoas que vão receber o crédito nesta quarta, 600 mil terão acesso ao benefício com o valor original, isto é, vão receber R$ 600. Como as mães chefes de família têm direito a duas cotas do pagamento, elas vão receber R$ 1.200.
Outros 3 milhões já vão receber a extensão do benefício, com valor reduzido. Para esse grupo, as parcelas serão de R$ 300. No caso das mães chefes de família, o pagamento segue a mesma lógica anterior, ou seja, elas receberão R$ 600.

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O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores  informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.
Serão pagas até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.
Não há necessidade de novo requerimento para ter direito à extensão do auxílio. Aqueles que já foram beneficiados e, a partir de agora, se enquadram nos novos requisitos, continuam sendo contemplados.

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