Vila Velha terá pacote de obras com binário da Rodovia do Sol e saneamento

Anúncio de investimentos de mais de R$ 94 milhões em serviços de infraestrutura foi feito nesta sexta-feira (23), Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense, quando o município comemora 490 anos

Veja o que será feito na cidade e valores das obras

“As obras que estão sendo planejadas para a cidade são obras que se conectam. O binário sul é um gargalo que existe hoje na cidade e que compreende o trecho entre o Hospital Santa Mônica até o Shopping Boulevard. Nós retiraremos o canteiro central da Rodovia do Sola e também vamos fazer a revitalização da Avenida Saturnino Rangel Mauro, que é o retorno de quem vem do Centro de Vila Velha sentido Guarapari”, explicou o prefeito.>

De acordo com a gestão municipal, a proposta também contempla a ampliação do trecho entre a Brasil Center e o Boulevard Shopping. Ao todo, serão 9,6 km de intervenções com prazo de execução de 12 meses.>