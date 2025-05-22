Antiga sede da Câmara de Vila Velha vai ser demolida e virar teatro

Antiga sede da Câmara de Vila Velha vai dar lugar a um teatro Crédito: Câmara de Vila Velha/ Divulgação

De acordo com o prefeito Arnaldinho Borgo (sem partido), uma casa amarela ao lado da Prainha, na rua de acesso à Marinha, também deve ser transformada em centro artístico e cultural.

As informações foram obtidas por A Gazeta com fontes do setor cultural e confirmadas, na terça-feira (20), pelo prefeito à colunista Letícia Gonçalves.

A secretária municipal de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, afirmou que não sabe o custo da obra, uma vez que a prefeitura ainda vai lançar um edital para que empresas apresentem projetos para o espaço.

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“A gente publica agora o edital de chamamento para as empresas interessadas apresentarem as propostas arquitetônicas para esse concurso de projetos. O vencedor recebe a premiação e desenvolve os projetos executivos para o início da construção. (A ideia é) derrubar o atual prédio e pegar um pedacinho de outra residência que está em fase de desapropriação para ampliar a área”, explica.