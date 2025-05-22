A antiga sede da Câmara Municipal de Vila Velha, localizada na Prainha, vai ser demolida e transformada em um teatro. O anúncio da obra vai ocorrer nesta sexta-feira (23), no aniversário de 490 anos do município, quando a prefeitura também vai divulgar a revitalização do mercado de pescado localizado na região.
De acordo com o prefeito Arnaldinho Borgo (sem partido), uma casa amarela ao lado da Prainha, na rua de acesso à Marinha, também deve ser transformada em centro artístico e cultural.
As informações foram obtidas por A Gazeta com fontes do setor cultural e confirmadas, na terça-feira (20), pelo prefeito à colunista Letícia Gonçalves.
A secretária municipal de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, afirmou que não sabe o custo da obra, uma vez que a prefeitura ainda vai lançar um edital para que empresas apresentem projetos para o espaço.
Antiga sede da Câmara de Vila Velha vai ser demolida e virar teatro
“A gente publica agora o edital de chamamento para as empresas interessadas apresentarem as propostas arquitetônicas para esse concurso de projetos. O vencedor recebe a premiação e desenvolve os projetos executivos para o início da construção. (A ideia é) derrubar o atual prédio e pegar um pedacinho de outra residência que está em fase de desapropriação para ampliar a área”, explica.
A ideia é que a gente faça um teatro com as medidas oficiais para receber não só as peças nacionais, mas também internacionais, porque hoje no Estado não há um espaço nessas condições.