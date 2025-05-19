Gripe aviária pode diminuir preço de ovo e carne de frango no Brasil

Menos de 2% dos ovos produzidos no Espírito Santo são exportados Crédito: Freepik

Enio Bergoli ainda ponderou que os protocolos para suspender as importações são diferentes em cada país. Em alguns, como Japão, Emirados Árabes, Reino Unido, Filipinas e Arábia Saudita, há acordos regionalizados que não levam à suspensão total da compra de ovos e carne.

“O Brasil é um país continental. Então, para a maioria dos países, nós temos acordo comercial com princípio da regionalização onde o impacto é em um raio de 10km no entorno de onde ocorreu o foco. Fica suspensa a compra dali, mas o restante do país fica liberado. Os países não vão aceitar apenas dessa região, mas tem outros com protocolos diferentes que colocam um embargo de 60 dias. À medida que a gente vai demonstrando que somos eficientes em controlar esse foco, talvez não fique nem 60 dias. São negociações bilaterais”, declarou.

O secretário de Agricultura acredita que a gripe aviária não vai se espalhar pelo país. Mas, caso ocorra, os preços de ovos e frangos poderão cair, devido a uma maior oferta no mercado interno de produtos que antes iam para o exterior.

“No exagero, que eu creio que não vai acontecer, de pintarem mais focos como um todo, obviamente a gente vai ter restrições. Uma quantidade maior vai ser direcionada para o mercado interno. Uma tendência da economia como um todo. Sempre quando tem uma oferta maior, você tem preços um pouco menores. Mas é muito cedo para avaliar”, explicou.

Acho pouco provável que aconteça (uma crise). Tendo restrição na importação de carne de frango, vai haver uma oferta maior no mercado interno Enio Bergoli - Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag)