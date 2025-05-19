Gripe aviária pode diminuir preço de ovo e carne de frango no Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou, na última quinta-feira (15), o primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial. O caso foi registrado em Montenegro, no Rio Grande do Sul, e levou diversos países – como China, União Europeia e Argentina – a suspenderem a compra de frango do Brasil. Essa medida causa temor em agricultores do Espírito Santo, um dos maiores produtores de aves do país, e dúvidas sobre como vão ficar os preços para os consumidores.
Em entrevista à CBN Vitória, nesta segunda-feira (19), o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Enio Bergoli, destacou que menos de 3% das aves e menos de 2% dos ovos produzidos em território capixaba são exportados. O bruto da produção é destinada ao mercado nacional.
Enio Bergoli ainda ponderou que os protocolos para suspender as importações são diferentes em cada país. Em alguns, como Japão, Emirados Árabes, Reino Unido, Filipinas e Arábia Saudita, há acordos regionalizados que não levam à suspensão total da compra de ovos e carne.
“O Brasil é um país continental. Então, para a maioria dos países, nós temos acordo comercial com princípio da regionalização onde o impacto é em um raio de 10km no entorno de onde ocorreu o foco. Fica suspensa a compra dali, mas o restante do país fica liberado. Os países não vão aceitar apenas dessa região, mas tem outros com protocolos diferentes que colocam um embargo de 60 dias. À medida que a gente vai demonstrando que somos eficientes em controlar esse foco, talvez não fique nem 60 dias. São negociações bilaterais”, declarou.
O secretário de Agricultura acredita que a gripe aviária não vai se espalhar pelo país. Mas, caso ocorra, os preços de ovos e frangos poderão cair, devido a uma maior oferta no mercado interno de produtos que antes iam para o exterior.
“No exagero, que eu creio que não vai acontecer, de pintarem mais focos como um todo, obviamente a gente vai ter restrições. Uma quantidade maior vai ser direcionada para o mercado interno. Uma tendência da economia como um todo. Sempre quando tem uma oferta maior, você tem preços um pouco menores. Mas é muito cedo para avaliar”, explicou.
Acho pouco provável que aconteça (uma crise). Tendo restrição na importação de carne de frango, vai haver uma oferta maior no mercado interno
Na avaliação do secretário de Agricultura, essa redução nos preços não duraria muito tempo, uma vez que o ciclo das aves, do nascimento até o abate, dura até 42 dias, período em que o mercado se reajustaria.