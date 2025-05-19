Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entenda o impacto

Gripe aviária pode diminuir preço de ovo e carne de frango no Brasil

Caso registrado no Rio Grande do Sul levou diversos países, como China, União Europeia e Argentina, a suspenderem a compra de frango do país
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 mai 2025 às 17:25

Publicado em 19 de Maio de 2025 às 17:25

ovos
Menos de 2% dos ovos produzidos no Espírito Santo são exportados Crédito: Freepik
O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou, na última quinta-feira (15), o primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial. O caso foi registrado em Montenegro, no Rio Grande do Sul, e levou diversos países – como China, União Europeia e Argentina – a suspenderem a compra de frango do Brasil. Essa medida causa temor em agricultores do Espírito Santo, um dos maiores produtores de aves do país, e dúvidas sobre como vão ficar os preços para os consumidores.
Em entrevista à CBN Vitória, nesta segunda-feira (19), o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Enio Bergoli, destacou que menos de 3% das aves e menos de 2% dos ovos produzidos em território capixaba são exportados. O bruto da produção é destinada ao mercado nacional. 

Veja Também

Gripe aviária pode fazer preço do ovo cair, mas não por muito tempo

Governo do ES prorroga por mais 180 dias estado de emergência por gripe aviária

Enio Bergoli ainda ponderou que os protocolos para suspender as importações são diferentes em cada país. Em alguns, como Japão, Emirados Árabes, Reino Unido, Filipinas e Arábia Saudita, há acordos regionalizados que não levam à suspensão total da compra de ovos e carne.
“O Brasil é um país continental. Então, para a maioria dos países, nós temos acordo comercial com princípio da regionalização onde o impacto é em um raio de 10km no entorno de onde ocorreu o foco. Fica suspensa a compra dali, mas o restante do país fica liberado. Os países não vão aceitar apenas dessa região, mas tem outros com protocolos diferentes que colocam um embargo de 60 dias. À medida que a gente vai demonstrando que somos eficientes em controlar esse foco, talvez não fique nem 60 dias. São negociações bilaterais”, declarou. 
O secretário de Agricultura acredita que a gripe aviária não vai se espalhar pelo país. Mas, caso ocorra, os preços de ovos e frangos poderão cair, devido a uma maior oferta no mercado interno de produtos que antes iam para o exterior.
“No exagero, que eu creio que não vai acontecer, de pintarem mais focos como um todo, obviamente a gente vai ter restrições. Uma quantidade maior vai ser direcionada para o mercado interno. Uma tendência da economia como um todo. Sempre quando tem uma oferta maior, você tem preços um pouco menores. Mas é muito cedo para avaliar”, explicou.
Acho pouco provável que aconteça (uma crise). Tendo restrição na importação de carne de frango, vai haver uma oferta maior no mercado interno
Enio Bergoli - Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag)
Na avaliação do secretário de Agricultura, essa redução nos preços não duraria muito tempo, uma vez que o ciclo das aves, do nascimento até o abate, dura até 42 dias, período em que o mercado se reajustaria.

Veja Também

Chapot Presvot: Câmara de Vitória pode corrigir nome de rua após matéria de A Gazeta

Ministro anuncia mais 490 imóveis do 'Minha Casa' no ES; veja onde

Desembarque de turistas de cruzeiros pode ocorrer em estações do Aquaviário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Ovos Frango Agricultura Capixaba Gripe Aviária
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados