Aquaviário terá operação especial no aniversário de Vila Velha

A programação especial será na Linha 402, que liga a Praça do Papa, em Vitória, à Prainha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

O sistema aquaviário vai operar com horários especiais a partir desta sexta-feira (23) até o domingo (25), em comemoração ao aniversário de Vila Velha e Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense. A programação especial será na Linha 402, que liga a Praça do Papa, em Vitória, à Prainha, em Vila Velha.

A medida foi adotada para atender moradores e turistas que vão participar dos eventos comemorativos no município. Confira como será o reforço na operação:

Na sexta-feira (23) as viagens começam às 6h25 e vão até as 0h40, com a última saída da Prainha;

No sábado (24), a última viagem será às 0h30;

Já no domingo (25), o serviço vai funcionar das 8h às 21h, com embarques saindo da estação em Vila Velha.

O reforço no transporte leva em conta os shows gratuitos programados pela Prefeitura de Vila Velha, incluindo atrações como Diogo Nogueira e Psirico, que se apresentarão na Prainha. A tarifa é a mesma do sistema Transcol. O embarque pode ser feito com Cartão GV — com direito à integração com os ônibus —, além de QR Code e cartões de crédito ou débito diretamente na catraca.