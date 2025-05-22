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Aquaviário terá operação especial no aniversário de Vila Velha

A medida foi adotada para atender moradores e turistas que vão participar dos eventos comemorativos. A programação especial começa na sexta-feira (23) e vai até domingo (25)
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

22 mai 2025 às 15:41

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 15:41

Novo Aquaviário
A programação especial será na Linha 402, que liga a Praça do Papa, em Vitória, à Prainha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
O sistema aquaviário vai operar com horários especiais a partir desta sexta-feira (23) até o domingo (25), em comemoração ao aniversário de Vila Velha e Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense. A programação especial será na Linha 402, que liga a Praça do Papa, em Vitória, à Prainha, em Vila Velha.
A medida foi adotada para atender moradores e turistas que vão participar dos eventos comemorativos no município. Confira como será o reforço na operação:
  • Na sexta-feira (23) as viagens começam às 6h25 e vão até as 0h40, com a última saída da Prainha;
  • No sábado (24), a última viagem será às 0h30;
  • Já no domingo (25), o serviço vai funcionar das 8h às 21h, com embarques saindo da estação em Vila Velha.
O reforço no transporte leva em conta os shows gratuitos programados pela Prefeitura de Vila Velha, incluindo atrações como Diogo Nogueira e Psirico, que se apresentarão na Prainha. A tarifa é a mesma do sistema Transcol. O embarque pode ser feito com Cartão GV — com direito à integração com os ônibus —, além de QR Code e cartões de crédito ou débito diretamente na catraca.
Aquaviário terá operação especial no aniversário de Vila Velha

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