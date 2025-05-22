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Parque Duque de Caxias

490 anos: Vila Velha inaugura nesta sexta (23) Parque Urbano no Centro

O espaço de lazer foi construído com um investimento de R$ 5,3 milhões. A área, com mais de 12 mil metros quadrados, passou por uma ampla revitalização
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

22 mai 2025 às 09:20

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 09:20

Parque Duque de Caxias será inaugurado nesta sexta-feira (23)
Parque Duque de Caxias será inaugurado nesta sexta-feira (23) Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
Vila Velha vai inaugurar nesta sexta-feira (23), Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense e aniversário de 490 anos da cidade, o Parque Urbano Duque de Caxias, antiga Praça Duque de Caxias. O espaço de lazer foi construído com um investimento de R$ 5,3 milhões. A área, com mais de 12 mil metros quadrados, passou por uma ampla revitalização. 
O parque vai oferecer diversas atrações: academia ao ar livre feita em aço inox, playground para crianças, área destinada aos pets, espaços com sombra para convivência e estrutura adequada para food trucks e barracas. O local contará com duas entradas principais, pela Avenida Jerônimo Monteiro e pela Rua Sete de Setembro.
“O Centro de Vila Velha é berço da nossa história e estava esquecida há décadas. Esse parque representa o resgate do nosso patrimônio público, a valorização da memória da cidade e a reocupação de um espaço que volta a pulsar com cultura, lazer e oportunidades para todos”, disse o prefeito Arnaldinho Borgo.
Dentro do parque, o prédio histórico conhecido como “Titanic” também será entregue e dará espaço a uma área gastronômica. Já a reforma do Teatro Municipal Élio de Almeida Vianna — que já foi sede da prefeitura e da Câmara Municipal — segue em andamento.
Projeção de como ficará o parque urbano na atual Praça Duque de Caxias
Projeção de como ficará o parque urbano na atual Praça Duque de Caxias Crédito: PMVV

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