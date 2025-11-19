Saiba como comprar

Trem noturno de Vitória a Minas: venda de passagens começa nesta quinta-feira (20)

Primeira viagem à noite será realizada em 1º de janeiro de 2026; trem vai circular nos meses de janeiro, em julho e em dezembro

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 07:47

A venda de passagens para o Trem de Férias, que fará viagens noturnas na Estrada de Ferro Vitoria a Minas (EFVM), começa nesta quinta-feira (20) pelos canais de atendimento da Vale — operadora da via. O novo horário de viagens foi confirmado pela companhia na segunda-feira (17), e a primeira viagem à noite está marcada para 1º de janeiro de 2026. A saída da Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, será às 18h, com chegada em Belo Horizonte (MG) às 7h50.

O trem noturno vai circular nos meses de janeiro, julho e dezembro. O objetivo, segundo a Vale, é ampliar viagens na alta temporada, ou seja, durante o período de verão e férias escolares. A expectativa é que 20 mil passageiros embarquem a cada mês nas viagens noturnas.

Para comprar passagens, os viajantes podem acessar o site vale.com/tremdepassageiros ou o aplicativo “Trem de Passageiros”, disponível gratuitamente para Android e iOS (Iphone). Nos portais on-line, a venda fica aberta 24h, diariamente.

Os bilhetes também podem ser comprados presencialmente nas estações de embarque da Estrada de Ferro Vitória a Minas e em pontos de venda credenciados pela Vale e Minas Gerais e no Espírito Santo. A venda nos pontos físicos, porém, não será feita no período noturno por questões de segurança.

Confira abaixo os endereços e horários dos pontos de venda:

Para o trecho completo, de Cariacica a Belo Horizonte — ou no sentido contrário —, as passagens serão vendidas pelo mesmo preço das viagens diurnas: R$ 81 na classe econômica e R$ 116, na classe executiva.

O preço, porém, segue até 9 de dezembro deste ano. A Vale informa que as passagens adquiridas a partir do dia 10 de dezembro terão novos valores devido ao reajuste anual de tarifas: R$ 125 para a classe executiva e R$ 87, para a econômica.

Horários e estações de partida

Partindo de Cariacica às 18h, o trem noturno vai parar nas estações de maior demanda: Pedro Nolasco, Fundão, Colatina, Baixo Guandu, Aimorés, Resplendor, Conselheiro Pena, Governador Valadares, Ipatinga, Nova Era, Rio Piracicaba e Barão de Cocais, chegando em Belo Horizonte às 7h50.

Já saindo da capital mineira, às 19h, as estações com paradas serão: Belo Horizonte, Barão de Cocais, Rio Piracicaba, Nova Era, Ipatinga, Governador Valadares, Conselheiro Pena, Resplendor, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Fundão e Pedro Nolasco, com chegada às 8h15.

João Falcão, diretor de operações da EFVM explica que novos vagões foram adquiridos para modernizar a frota e ampliar o serviço de viagens entre Minas e Espírito Santo.

“O trem noturno terá dois carros executivos e quatro econômicos. Vale lembrar que eles estão com os mesmos serviços para atendimento aos clientes. É um trem moderno e com tecnologia atualizada para os passageiros que vão rodar à noite”, pondera.

Em todas as estações, o sistema de iluminação será reforçado, visando a segurança dos passageiros.

Anteriormente, as partidas eram apenas matutinas, com as locomotivas saindo das estações às 7h na Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, e na Estação Central, em Belo Horizonte, para um trajeto de 664 quilômetros.

“A nova frota, já em operação de forma alternada nas viagens diurnas, mantém os recursos que asseguram conforto e seguança para passageiros e tripulação. As composições contam com classes executiva e econômica, elevador para acesso em cadeira de rodas e espaço dedicado a pessoas com mobilidade reduzida”, informa a Vale.

