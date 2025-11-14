Veja como fica

Mergulhão de Camburi: obras, tapumes e interdições mudam paisagem e trânsito

Segunda etapa das intervenções começa na próxima quarta-feira (19) com alterações no trânsito da Avenida Dante Micheline e da Norte Sul

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 16:01

A segunda etapa das obras do Mergulhão de Camburi, em Vitória, começa efetivamente na próxima quarta-feira (19) com o início das escavações na Avenida Dante Michelini. Entretanto, antes disso, o cenário na região já está bem diferente para motoristas, pedestres e ciclistas. Na tarde desta sexta-feira (14), a reportagem de A Gazeta visitou a região das obras, que já conta com tapumes, cercas, cones, placas de sinalização e blocos de concreto está mudando a paisagem de Jardim Camburi.

A fase atual do projeto consiste em isolar parte da Dante Michelini e da Norte Sul com tapumes na área que onde serão perfuradas as galerias subterrâneas do mergulhão. Por isso, a partir da próxima quarta (19), quem circula pelas vias precisará ficar atento às mudanças no trânsito.

Pedestres e ciclistas vão ter de mudar parte do trajeto na região. As faixas que ficam na altura do quiosque Tantravitória, na altura da Rodovia Norte Sul, serão desativadas com a instalação do canteiro de obras. Nesse ponto, está prevista a construção de uma passarela, que deve ser erguida em etapas posteriores do mergulhão. Assim, a travessia da Dante Micheline precisará ser feita na faixa que fica na altura da Rua Carlos Martins, tanto no sentido da orla quanto em direção ao bairro. A mudança já começa a partir da próxima segunda-feira (17).

Com essa alteração, a orientação para quem desce da Serra pela ciclovia da Norte Sul no sentido Camburi é atravessar a rodovia na altura da Rua Carlos Gomes Lucas, seguindo pela calçada compartilhada até a travessia na Rua Carlos Martins.

Linha vermelha mostra o trajeto a ser seguido por ciclistas no sentido Serra x Camburi Crédito: Reprodução/Google Maps

Trânsito de veículos

A partir de quarta-feira (19), com a interdição prevista na Dante Micheline, quem segue em direção ao Centro terá de sair da avenida e virar à direita para entrar na Norte Sul, ao lado do antigo Hotel Canto do Sol.

Ainda no cruzamento da Dante Michelini com a Norte Sul, parte da calçada do antigo hotel foi reduzida pela Prefeitura de Vitória para criar mais uma faixa de trânsito de forma a facilitar o fluxo dos veículos. No mesmo terreno, outra via está sendo aberta para servir de acesso para moradores dos prédios que ficam às margens da rodovia, durante a terceira fase das obras.

Calçada no cruzamento da Dante Micheline com a Norte Sul foi reduzida para ampliar passagem de carros Crédito: Ricardo Medeiros

A partir dali, os condutores que seguem em direção ao Centro devem fazer o contorno no retorno à esquerda já existente para, assim, voltar à Dante Michelini, como mostra a ilustração abaixo:

Para os motoristas e motociclistas que vêm da Serra pela Norte Sul, o trânsito de saída de Jardim Camburi será desviado para a nova pista construída na antiga área do Aeroporto de Vitória, onde hoje se encontra o canteiro de obras do mergulhão.

Assim, após esses dois desvios, o fluxo tanto de quem sai do bairro quanto de quem vem da Serra se reencontrará na Dante Michelini, novamente em três faixas, um pouco antes da área da pista do aeroporto, seguindo normalmente em direção a bairros como Mata da Praia, Jardim da Penha e Praia do Canto.

Já os condutores que vêm pela Norte Sul e precisam pegar a Dante Michelini para entrar em Jardim Camburi terão de fazer um caminho mais longo. Como o retorno existente atualmente será interditado para as obras, uma das opções será seguir pela Dante Michelini no trajeto atual até a Avenida Adalberto Simão Nader, na região do aeroporto, para fazer um retorno e voltar ao bairro (veja no mapa abaixo). Outra possibilidade para motoristas e motociclistas é antecipar a entrada no bairro por meio do retorno existente na altura do Shopping Norte Sul.

Rota a ser feita por motoristas que precisam retornar da Dante Michelini para Jardim Camburi Crédito: Reprodução/Google Maps

Para quem faz o trajeto Centro x Jardim Camburi, o caminho segue o mesmo, sem alterações. No sentido Centro x Serra, o fluxo também se mantém como é hoje. Quem precisa sair de Jardim Camburi para a Serra também deve seguir o mesmo caminho atual pela Norte Sul, virando à direita no antigo hotel.

Canteiro de obras do Mergulhão de Camburi, em Vitória 1 de 6

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta