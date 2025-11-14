Cerco inteligente móvel

Tecnologia em viaturas da PM vai identificar suspeitos e carros roubados no ES

Recursos tecnológicos foram instalados em 300 veículos que fazem o patrulhamento na Grande Vitória e devem dar resposta mais rápida no combate ao crime

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 20:46

Simulador demonstra como será a captação das imagens pelas viaturas da PM Crédito: Divulgação/Secom-ES

O uso da tecnologia na segurança pública ganhou escala e novas aplicações estão sendo implementadas para o enfrentamento ao crime no Espírito Santo. Nesta sexta-feira (14), o governo do Estado lançou o Cerco Inteligente Móvel, que reúne 300 viaturas da Polícia Militar equipadas com câmeras e leitores biométricos para ajudar na identificação de suspeitos e carros com restrição de furto e roubo.

Os veículos fazem parte da frota de 1,5 mil que já apresentam tecnologia embarcada, mas esses 300 passam a ter novos recursos que vão permitir o reconhecimento de placas pelas áreas em que a viatura circular na Grande Vitória. Leonardo Damasceno, titular da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), explica que, entre a captação das imagens pela câmera e conferência dos dados pelo sistema, são frações de segundo, permitindo uma resposta mais rápida da PM, no caso de identificar o veículo com restrição, ao fazer uma abordagem mais assertiva.

As viaturas também dispõem do leitor biométrico, garantindo a identificação de pessoas que forem abordadas para verificação dos dados informados. Além disso, há equipamentos para fazer foto e promover o reconhecimento facial.

"É um conjunto de sistemas que a gente unifica e o policial consegue receber ocorrências, fazer consultas de mandado de prisão e restrição de veículos, garantindo mais eficiência ao cerco inteligente com unidades móveis", ressalta Damasceno.

O governador Renato Casagrande (PSB), durante o anúncio da estratégia, acrescentou que a iniciativa somente é possível porque o governo montou um banco de dados que concentra registros de suspeitos, procurados pela Justiça, relação de carros furtados e roubados, entre outros indicadores que vão dar sustentação ao novo serviço.

"Não se trata apenas de patrulhamento tradicional: cada viatura passa a funcionar como uma grande unidade móvel de segurança, preparada para dar respostas rápidas e eficientes. É mais proteção para os capixabas e mais capacidade de atuação para nossas forças de segurança", frisou.

No mesmo evento, o governo anunciou o uso de tecnologia também numa ação para prevenção da violência contra a mulher.

