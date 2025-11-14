Home
Operação contra o tráfico tem prisão e apreensão de drogas na Grande Vitória

Operação contra o tráfico tem prisão e apreensão de drogas na Grande Vitória

Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três municípios, e a ação segue em andamento; até o momento, uma pessoa foi presa

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 07:05

Operação foi deflagrada na manhã desta sexta (14).

O Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil, deflagrou, na manhã desta sexta-feira (14), uma operação contra o tráfico de drogas nos municípios de Cariacica, Viana e Vila Velha. A ação, intitulada 'Operação Conexão' começou o dia prendendo um homem de 38 anos no bairro Boa Sorte, em Cariacica. Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três municípios. A ação segue em andamento.

Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três municípios, e a ação segue em andamento; até o momento, uma pessoa foi presa

Operação contra o tráfico tem prisão e apreensão de drogas na Grande Vitória

Investigação aponta estelionato com falsas promessas de registro de marcas; prejuízo é de aproximadamente $ 100 mil

Casal suspeito de aplicar golpe em comerciantes é preso em Guarapari

Geraldo das Dores, de 51 anos, tinha um mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro

'Olheiro' do Terceiro Comando Puro é preso em Marataízes

As diligências ocorreram nos bairros Nova Canaã, Porto Santana, Vila Independência, Mucuri e Boa Sorte, em Cariacica; Marcilio de Noronha, em Viana; e Cobi de Baixo, em Vila Velha.

No bairro Boa Sorte, onde um homem foi preso, policiais apreenderam drogas, munições, dinheiro em espécie, balança de precisão e anotações do tráfico. O Denarc informou que a operação continua e novas atualizações podem ser divulgadas ao longo do dia.

Operação Denarc mira alvos ligados ao tráfico na Grande Vitória
Operação Denarc mira alvos ligados ao tráfico na Grande Vitória Crédito: Divulgação Polícia Civil

