Operação contra o tráfico tem prisão e apreensão de drogas na Grande Vitória

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 07:05
O Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil, deflagrou, na manhã desta sexta-feira (14), uma operação contra o tráfico de drogas nos municípios de Cariacica, Viana e Vila Velha. A ação, intitulada 'Operação Conexão' começou o dia prendendo um homem de 38 anos no bairro Boa Sorte, em Cariacica. Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três municípios. A ação segue em andamento.
As diligências ocorreram nos bairros Nova Canaã, Porto Santana, Vila Independência, Mucuri e Boa Sorte, em Cariacica; Marcilio de Noronha, em Viana; e Cobi de Baixo, em Vila Velha.
No bairro Boa Sorte, onde um homem foi preso, policiais apreenderam drogas, munições, dinheiro em espécie, balança de precisão e anotações do tráfico. O Denarc informou que a operação continua e novas atualizações podem ser divulgadas ao longo do dia.
