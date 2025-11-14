"Conexão"

Operação contra o tráfico tem prisão e apreensão de drogas na Grande Vitória

Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três municípios, e a ação segue em andamento; até o momento, uma pessoa foi presa

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 07:05

O Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil, deflagrou, na manhã desta sexta-feira (14), uma operação contra o tráfico de drogas nos municípios de Cariacica, Viana e Vila Velha. A ação, intitulada 'Operação Conexão' começou o dia prendendo um homem de 38 anos no bairro Boa Sorte, em Cariacica. Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três municípios. A ação segue em andamento.

As diligências ocorreram nos bairros Nova Canaã, Porto Santana, Vila Independência, Mucuri e Boa Sorte, em Cariacica; Marcilio de Noronha, em Viana; e Cobi de Baixo, em Vila Velha.

No bairro Boa Sorte, onde um homem foi preso, policiais apreenderam drogas, munições, dinheiro em espécie, balança de precisão e anotações do tráfico. O Denarc informou que a operação continua e novas atualizações podem ser divulgadas ao longo do dia.

Operação Denarc mira alvos ligados ao tráfico na Grande Vitória Crédito: Divulgação Polícia Civil

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta