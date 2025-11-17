Dia da Consciência Negra: veja o que funciona na Grande Vitória

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:17
O Dia da Consciência Negra será celebrado nesta quinta-feira (20). A data se refere ao dia da morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, e se tornou feriado nacional pela primeira vez no ano passado. O objetivo da celebração é o resgate e a valorização da história e da luta do povo negro contra a escravidão e o racismo.
Por ser feriado, os horários de lojas, supermercados, shoppings, bancos e repartições públicas sofrerão alterações. Para te ajudar na programação, A Gazeta realizou um levantamento na Grande Vitória. Confira:
Extrabom, Extraplus e Atacado Vem. Todas as lojas irão funcionar de 8h às 18h, exceto:
Perim
Supermercados BH
Carone
Shopping Vitória
Boulevard Shopping Vila Velha
Shopping Vila Velha
Shopping Norte Sul
Shopping Moxuara
Shopping Praia da Costa
Shopping Mestre Álvaro
Shopping Montserrat
Shopping Masterplace Mall
Vitória
Serra
Viana
Vila Velha
Cariacica
Guarapari
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) esclareceu que cada estabelecimento ou associação comercial define o horário de funcionamento no feriado. No Polo da Glória as lojas irão funcionar de 9h às 16h.
A Federação Brasileira de Bancos (Febrabran) informou que as agências não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso aos bancos.
