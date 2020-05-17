O município da Serra possui 1.333 casos confirmados e 78 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, na tarde deste domingo (17).
Os bairros com maior número de casos são Colina de Laranjeiras, com 83; Morada de Laranjeiras, com 64; Feu Rosa, com 53 registros, e Valparaíso, com 44.
Já os bairros com maior número de mortes são Vila Nova de Colares (06); Laranjeiras (05), e Feu Rosa, com quatro registros.
A Serra é o segundo município do Espírito Santo em número de infectados pelo novo coronavírus. Em primeiro lugar está Vila Velha e, em terceiro, Vitória.
Os dados do Painel Covid-19 são divulgados diariamente. Em todo o Estado, foram registrados 170 novos casos e sete mortes nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o Estado já soma 6.744 casos e 285 óbitos por Covid-19.