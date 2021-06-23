Serra abre 10.350 vagas de agendamento para vacinação contra a Covid

Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva

O município da Serra abre nesta quarta-feira (23) mais uma rodada de agendamentos para vacinação contra a Covid-19. Mais de 10 mil doses estarão disponíveis para agendamento no site da prefeitura a partir das 18 horas. Pessoas com 40 anos ou mais, sem comorbidades, já podem receber a primeira dose.

Outros grupos, também incluídos como prioridade, podem receber uma das 10.350 doses disponíveis. Quem fizer o agendamento, vai receber a vacina na próxima sexta-feira (25), nas unidades de saúde do município, e no sábado (26), em algumas unidades e no drive-thru, que será montado no estacionamento do Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.

VEJA QUEM PODE RECEBER A VACINA

Pessoas com idades a partir de 40 anos, sem comorbidades

Trabalhadores da Saúde (Fiocruz/AstraZeneca-D2)

Idosos acima de 60 anos (Fiocruz/AstraZeneca-D2)

Gestantes e puérperas

Profissionais da educação

Pessoas com comorbidades com idade entre 18 e 59 anos

Pessoas com deficiência (cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada – BPC) e com idade entre 18 e 59 anos.

HORÁRIO ESTENDIDO

Algumas unidades de saúde do município funcionam com horário estendido. As equipes de saúde das Unidades Regionais de Novo Horizonte, Serra Sede, Jacaraípe e Feu Rosa e das Unidades Básicas de Saúde de José de Anchieta e Nova Carapina I atendem à população, de segunda a sexta-feira, até as 19 horas.

No caso da Unidade Básica de Saúde de São Marcos, as equipes de vacinação estão preparadas para receber o público-alvo da imunização contra o novo coronavírus até as 21 horas, também de segunda a sexta.

DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DA VACINAÇÃO