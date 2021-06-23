Serra abre 10.350 vagas de agendamento para vacinação contra a Covid

O município da Serra abre nesta quarta-feira (23) mais uma rodada de agendamentos para vacinação contra a Covid-19. Mais de 10 mil doses estarão disponíveis para agendamento no site da prefeitura a partir das 18 horas. Pessoas com 40 anos ou mais, sem comorbidades, já podem receber a primeira dose.
Outros grupos, também incluídos como prioridade, podem receber uma das 10.350 doses disponíveis. Quem fizer o agendamento, vai receber a vacina na próxima sexta-feira (25), nas unidades de saúde do município, e no sábado (26), em algumas unidades e no drive-thru, que será montado no estacionamento do Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.
VEJA QUEM PODE RECEBER A VACINA
- Pessoas com idades a partir de 40 anos, sem comorbidades
- Trabalhadores da Saúde (Fiocruz/AstraZeneca-D2)
- Idosos acima de 60 anos (Fiocruz/AstraZeneca-D2)
- Gestantes e puérperas
- Profissionais da educação
- Pessoas com comorbidades com idade entre 18 e 59 anos
- Pessoas com deficiência (cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada – BPC) e com idade entre 18 e 59 anos.
HORÁRIO ESTENDIDO
Algumas unidades de saúde do município funcionam com horário estendido. As equipes de saúde das Unidades Regionais de Novo Horizonte, Serra Sede, Jacaraípe e Feu Rosa e das Unidades Básicas de Saúde de José de Anchieta e Nova Carapina I atendem à população, de segunda a sexta-feira, até as 19 horas.
No caso da Unidade Básica de Saúde de São Marcos, as equipes de vacinação estão preparadas para receber o público-alvo da imunização contra o novo coronavírus até as 21 horas, também de segunda a sexta.
DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DA VACINAÇÃO
Pessoas com comorbidades
- Laudo médico ou a declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz o tratamento, ou a prescrição médica contendo a descrição da comorbidade. A receita de medicamentos não será aceita.
- As pessoas com deficiências permanentes cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) deverão apresentar documento com foto.
- Serão aceitos como comprovação da condição laudo médico indicando a deficiência existente, declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz acompanhamento; cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente; documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência
- Para as condições de evidente deficiência permanente, a pessoa é isenta de apresentação de documento comprobatório