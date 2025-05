Portabilidade

ANS decreta fim das atividades da Golden Cross e dá prazo para troca de plano de saúde

A decisão de liquidação extrajudicial da operadora foi publicada nesta terça-feira (13); confira as regras para ter direito à portabilidade especial de carências

SÃO PAULO - A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) decretou o fim das atividades da Golden Cross (Vision Med Assistência Médica Ltda.) e ampliou o prazo para os beneficiários do plano de saúde realizarem a troca de operadora com portabilidade especial de carências. >

A decisão de liquidação extrajudicial da operadora foi publicada em resolução no Diário Oficial da União desta terça-feira (13). Ela foi tomada em reunião fechada do órgão na segunda-feira (12), realizada após a 622ª reunião ordinária da Dicol (Diretoria Colegiada), que ocorreu na mesma tarde.>

Em nota, a Vision Med afirma que, com a decretação da liquidação da empresa, os administradores foram afastados e ANS se torna responsável "pelos atos de gestão". É a operadora que deve responder pela empresa a partir de agora.>

De acordo com a decisão da agência suplementar, os beneficiários da Golden Cross terão 60 dias a partir desta terça (13) – até 11/07/2025 – para contratar um plano de saúde de outra operadora sem cumprir novos períodos de carências ou cobertura parcial temporária.>

O prazo inicial para a troca de plano com carência especial terminaria em 11 de maio, segundo decisão anterior da agência, tomada em março, mas foi ampliado.>

No caso dos segurados que estejam em período de carência ou cobertura parcial temporária em algum plano da Golden Cross por terem contratado há pouco tempo, o período que falta para ter acesso a atendimento e procedimentos médicos poderá ser cumprido na nova operadora.>

Com a decretação da liquidação extrajudicial, a Golden Cross não vai mais prestar assistência à saúde no país. Para não ficar sem atendimento, a agência orienta os beneficiários a fazerem a portabilidade especial de carências o mais rápido possível.>

Segundo a advogada Natalia Soriani, especialista em direito de saúde do escritório Natalia Soriani Advocacia, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a fazer essa portabilidade, mas muitas se negam, especialmente quando se trata de plano individual.>

Neste caso, ela diz que o beneficiário precisa procurar o convênio médico de destino e iniciar conversas que provem a recusa em lhe atender como novo cliente. Dentre as provas que devem ser guardadas caso necessite ir à Justiça contra a empresa estão conversas de WhatsApp e troca de emails, entre outras.>

Natalia diz ainda que o cidadão pode registrar uma queixa na ANS. "Há casos em que as respostas da ANS são protocolares, mas há casos que se resolvem. De qualquer forma, a agência responde em 100% dos casos", diz.>

A advogada diz que, se não for atendido como a troca de plano e a portabilidade especial, é possível acionar a Justiça no Juizado Especial Cível, onde não precisa de defensor para iniciar um processo, mas afirma que é bom ter um especialista já representando o cliente.>

Para ela, empresas de plano de saúde têm falido por má gestão, já que estão entre as que mais lucram. "Nos últimos anos, o mercado de plano de saúde tem lucrado absurdamente. Basta ver os reajuste aplicados aos planos não controlados pela ANS. Há um mau gerenciamento mesmo", afirma.>

O que os clientes da Golden Cross devem fazer?

Os clientes podem contratar qualquer plano de saúde disponível no mercado sem precisar cumprir novos períodos de carências ou cobertura parcial temporária. Caso ainda estejam em carência ou cobertura parcial temporária no plano atual contratado da empresa, poderá cumprir o prazo que falta na outra operadora.>

Como funciona a portabilidade especial de carência?

Na portabilidade especial de carências, os beneficiários podem escolher qualquer plano de saúde em funcionamento no país, independentemente do valor. É possível, no Guia ANS de Planos de Saúde, ver quais estão disponíveis, os tipos e os prazos de carência.>