Quem são os 8 bispos do ES nomeados pelo papa Francisco em 12 anos

O primeiro padre nomeado bispo no Espírito Santo foi dom Ailton Menegussi. Natural do Córrego das Flores, na zona rural de Nova Venécia
, onde possui familiares, o padre da diocese de São Mateus foi nomeado pelo papa Francisco como bispo de Crateús, no Ceará, em 6 de novembro de 2013. Tomou posse pouco mais de um mês depois, em 4 de janeiro de 2014.
Em 22 de dezembro de 2021, atendendo a um pedido do arcebispo de Vitória, dom Dario, o papa Francisco escolheu o padre Andherson Franklin Lustosa de Souza, da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, para ser bispo auxiliar da Arquidiocese da Capital do Espírito Santo. A posse ocorreu no primeiro trimestre de 2022.
Da Diocese de São Mateus
, o papa Francisco nomeou bispo o padre Edivalter Andrade, em 29 de março de 2017, para a Diocese de Floriano, no Piauí. Ele tomou posse em 24 de junho do mesmo ano e, em 8 de novembro de 2023, foi transferido pelo mesmo papa para a vacante Diocese de Parnaíba, também no Piauí. Nos bastidores da Igreja Católica, a transferência de dom Edivalter foi interpretada como uma promoção. O religioso foi criado em Barra de São Francisco, onde possui família.
Então pároco de Rio Novo do Sul, na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, o padre Joselito Ramalho Nogueira — conhecido pelo título de prestígio na Igreja Católica, "monsenhor" — foi um dos três bispos auxiliares nomeados pelo papa Francisco para a arquidiocese do Rio de Janeiro em 25 de fevereiro, quando o papa já estava internado em Roma, e seguia despachando do hospital. A ordenação episcopal, cerimônia religiosa em que o padre se torna bispo, com a participação de ao menos três bispos já ordenados, está prevista para ocorrer em 27 de abril deste ano.
Em 7 de junho de 2017, o papa Francisco nomeou bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro o padre Juarez Delorto Secco, da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. A ordenação episcopal ocorreu em 9 de setembro do mesmo ano. Já em 13 de dezembro de 2023, o pontífice o transferiu, nomeando-o bispo da Diocese de Caratinga, em Minas Gerais.
No dia 8 de março de 2017, o papa Francisco nomeou o então padre redentorista Vicente de Paula Ferreira como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Foi ordenado bispo em 7 de maio do mesmo ano. Em 1º de fevereiro de 2023, o papa Francisco o transferiu de Belo Horizonte ao nomeá-lo bispo da diocese de Livramento, na Bahia. Vicente é natural do distrito de Araraí, em Alegre, município que pertence à diocese de Cachoeiro de Itapemirim.
No dia 24 de fevereiro de 2016, o papa Francisco nomeou o padre Zenildo Luiz Pereira da Silva, da Congregação do Santíssimo Redentor, como bispo coadjutor da Prelazia de Borba, no Amazonas, com direito à sucessão.
Em 20 de setembro de 2017, sucedeu o titular, e o papa criou formalmente a Diocese de Borba, deixando dom Zenildo como seu primeiro bispo. Nascido em Linhares (município de gestão da diocese de Colatina), no Norte do Espírito Santo, mudou-se com a família para Cacoal, em Rondônia, aos cinco anos, e exerceu praticamente todo o ministério sacerdotal no Amazonas.
Os 8 bispos citados na matéria nasceram no Espírito Santo. Dois tiveram formação em congregações, fora do Estado - dom Vicente e dom Zenildo.