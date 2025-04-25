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Igreja Católica

Quem são os 8 bispos do ES nomeados pelo papa Francisco em 12 anos

A diocese que mais teve padres nomeados bispos pelo pontífice foi a de São Pedro, em Cachoeiro, seguida por São Mateus e Colatina; Grande Vitória ficou fora das nomeações

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 17:32

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

25 abr 2025 às 17:32
Do alto, da esquerda para a direita: os bispos Ailton, Andherson, Edivalter, Joselito, Juarez, Paulo, Vicente e Zenildo.
Do alto, da esquerda para a direita: os bispos Ailton, Andherson, Edivalter, Joselito, Juarez, Paulo, Vicente e Zenildo. Crédito: Montagem A Gazeta
O papa Francisco nomeou oito bispos do Espírito Santo ao longo dos 12 anos de pontificado à frente do Vaticano, encerrado na segunda-feira (21), com sua morte. A diocese que mais teve padres nomeados bispos no Estado foi a de São Pedro, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, seguida pelas dioceses de São Mateus e de Colatina. As informações são do padre Renato Criste, referencial dos bispos no Espírito Santo, designado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para conversar com a reportagem de A Gazeta.
Quem são os 8 bispos do ES nomeados pelo papa Francisco em 12 anos

Dom Ailton

O primeiro padre nomeado bispo no Espírito Santo foi dom Ailton Menegussi. Natural do Córrego das Flores, na zona rural de Nova Venécia, onde possui familiares, o padre da diocese de São Mateus foi nomeado pelo papa Francisco como bispo de Crateús, no Ceará, em 6 de novembro de 2013. Tomou posse pouco mais de um mês depois, em 4 de janeiro de 2014.
Quem são os 7 bispos do ES nomeados pelo papa Francisco em 12 anos
Dom Ailton Menegussi em um encontro com o papa Francisco em 13 de junho de 2022 no Vaticano Crédito: Acervo pessoal

Dom Andherson

Em 22 de dezembro de 2021, atendendo a um pedido do arcebispo de Vitória, dom Dario, o papa Francisco escolheu o padre Andherson Franklin Lustosa de Souza, da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, para ser bispo auxiliar da Arquidiocese da Capital do Espírito Santo. A posse ocorreu no primeiro trimestre de 2022. 
Quem são os 7 bispos do ES nomeados pelo papa Francisco em 12 anos
Dom Andherson Franklin Lustosa de Souza, bispo auxiliar de Vitória, com o papa Francisco em 2022 Crédito: Acervo pessoal

Dom Edilvalter

Da Diocese de São Mateus, o papa Francisco nomeou bispo o padre Edivalter Andrade, em 29 de março de 2017, para a Diocese de Floriano, no Piauí. Ele tomou posse em 24 de junho do mesmo ano e, em 8 de novembro de 2023, foi transferido pelo mesmo papa para a vacante Diocese de Parnaíba, também no Piauí. Nos bastidores da Igreja Católica, a transferência de dom Edivalter foi interpretada como uma promoção. O religioso foi criado em Barra de São Francisco, onde possui família. 
Quem são os 7 bispos do ES nomeados pelo papa Francisco em 12 anos
Dom Edivalter optou por cruz peitoral de madeira, sem a utilização de prata ou ouro Crédito: CNBB

Dom Joselito

Então pároco de Rio Novo do Sul, na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, o padre Joselito Ramalho Nogueira — conhecido pelo título de prestígio na Igreja Católica, "monsenhor" — foi um dos três bispos auxiliares nomeados pelo papa Francisco para a arquidiocese do Rio de Janeiro em 25 de fevereiro, quando o papa já estava internado em Roma, e seguia despachando do hospital. A ordenação episcopal, cerimônia religiosa em que o padre se torna bispo, com a participação de ao menos três bispos já ordenados, está prevista para ocorrer em 27 de abril deste ano.
Quem são os 7 bispos do ES nomeados pelo papa Francisco em 12 anos
Joselito Ramalho Nogueira, nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro Crédito: Diocese de Cachoeiro

Dom Juarez

Em 7 de junho de 2017, o papa Francisco nomeou bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro o padre Juarez Delorto Secco, da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. A ordenação episcopal ocorreu em 9 de setembro do mesmo ano. Já em 13 de dezembro de 2023, o pontífice o transferiu, nomeando-o bispo da Diocese de Caratinga, em Minas Gerais.
Quem são os 7 bispos do ES nomeados pelo papa Francisco em 12 anos
Dom Juarez Delorto Secco, bispo de Caratinga, Minas Gerais Crédito: Redes sociais

Dom Paulo

Em 21 de outubro de 2015, o papa Francisco nomeou o então padre da Diocese de Colatina, Paulo Bosi Dal’Bó, como bispo da Diocese de São Mateus. Foi ordenado bispo em uma cerimônia religiosa realizada em 12 de dezembro de 2015. Nascido em Rio Bananal, o bispo deve completar uma década à frente da Igreja Católica de São Mateus neste ano. É dele a foto que viralizou no Espírito Santo em 2016, durante um encontro com o papa no Vaticano, em que arrancou risadas de Francisco.
Papa Francisco sorridente após 'brincadeira' de Dom Paulo em encontro no fim de 2016, em Roma
Papa Francisco sorridente após 'brincadeira' de Dom Paulo em encontro no fim de 2016, em Roma Crédito: Acervo pessoal 

Dom Vicente 

No dia 8 de março de 2017, o papa Francisco nomeou o então padre redentorista Vicente de Paula Ferreira como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Foi ordenado bispo em 7 de maio do mesmo ano. Em 1º de fevereiro de 2023, o papa Francisco o transferiu de Belo Horizonte ao nomeá-lo bispo da diocese de Livramento, na Bahia. Vicente é natural do distrito de Araraí, em Alegre, município que pertence à diocese de Cachoeiro de Itapemirim.
Dom Vicente de Paula Ferreira foi ordenado bispo em 2017
Dom Vicente de Paula Ferreira foi ordenado bispo em 2017 Crédito: Divulgação

Dom Zenildo

No dia 24 de fevereiro de 2016, o papa Francisco nomeou o padre Zenildo Luiz Pereira da Silva, da Congregação do Santíssimo Redentor, como bispo coadjutor da Prelazia de Borba, no Amazonas, com direito à sucessão.
Em 20 de setembro de 2017, sucedeu o titular, e o papa criou formalmente a Diocese de Borba, deixando dom Zenildo como seu primeiro bispo. Nascido em Linhares (município de gestão da diocese de Colatina), no Norte do Espírito Santo, mudou-se com a família para Cacoal, em Rondônia, aos cinco anos, e exerceu praticamente todo o ministério sacerdotal no Amazonas.
Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva, bispo de Borba, no Amazonas
Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva, bispo de Borba, no Amazonas Crédito: Acervo pessoal
Os 8 bispos citados na matéria nasceram no Espírito Santo. Dois tiveram formação em congregações, fora do Estado - dom Vicente e dom Zenildo. 

Como ocorre a escolha de um padre como bispo da Igreja Católica?

Em janeiro deste ano, após ter sido nomeado arcebispo de Vitória, A Gazeta conversou com exclusividade, à época, com o então arcebispo nomeado pelo papa Francisco, dom Ângelo Ademir Mezzari. Dentre várias perguntas, a reportagem questionou sobre o processo de escolha, dentro da Igreja Católica, dos bispos e arcebispos que assumem dioceses e arquidioceses, e ele deu detalhes. Leia aqui

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