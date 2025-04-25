Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Interiorização do gás natural é desenvolvimento econômico além da Grande Vitória
Samir Nemer

Artigo de Opinião

É advogado tributarista e atua em infraestrutura e regulação
Samir Nemer

Interiorização do gás natural é desenvolvimento econômico além da Grande Vitória

Municípios que antes dependiam de atividades econômicas limitadas passam a ter novas perspectivas de crescimento e geração de renda
Samir Nemer
É advogado tributarista e atua em infraestrutura e regulação

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 13:55

Publicado em 

25 abr 2025 às 13:55
A busca pelo desenvolvimento regional equilibrado é um desafio comum a todos os estados brasileiros. No Espírito Santo, esse caminho tem ganhado um aliado de peso: a expansão da infraestrutura de distribuição de gás natural. Levar esse insumo estratégico para além da Região Metropolitana da Grande Vitória representa uma oportunidade concreta de dinamizar a economia do interior, atrair novos investimentos, fomentar a geração de empregos e impulsionar a competitividade industrial em diversas regiões capixabas.
O gás natural se destaca por ser uma fonte de energia segura, contínua, ambientalmente mais limpa do que outros combustíveis fósseis e com grande potencial de aplicação em setores como indústria, comércio, transporte e consumo residencial. Sua disponibilidade é um dos fatores que definem a atratividade de um município para instalação de empreendimentos produtivos e, portanto, sua expansão para o interior é sinônimo de desenvolvimento.
No Espírito Santo, o processo de ampliação territorial do gás natural vem sendo conduzido com planejamento técnico e visão de longo prazo pela ES Gás, concessionária privada responsável pela distribuição do insumo em todo o território capixaba. Desde sua criação, a empresa vem protagonizando uma transformação silenciosa, mas fundamental, conectando regiões que até pouco tempo estavam fora do radar da infraestrutura energética de ponta.

Veja Também

Condomínios do ES investem em gás natural para economizar até 20% na conta

ES propõe reduzir de 17% para 12% o ICMS do gás natural veicular

Hoje, a empresa está presente em municípios estratégicos como Linhares, Aracruz e Anchieta, além de conduzir estudos e obras para ampliar a malha de distribuição em direção a novos polos industriais e logísticos. A meta da companhia é ousada e promissora: investir R$ 1 bilhão nos próximos cinco anos no Espírito Santo, com foco na expansão da rede de gasodutos, na modernização de sistemas e no atendimento a novos mercados. Trata-se de um investimento que vai muito além da infraestrutura energética: é um investimento direto na economia, no emprego e na qualidade de vida dos capixabas.
A chegada do gás natural ao interior capixaba potencializa a criação de polos industriais mais eficientes e sustentáveis, com custos operacionais reduzidos e menor impacto ambiental. Além disso, a disponibilidade de gás estimula a diversificação das atividades econômicas, favorecendo desde grandes empreendimentos até pequenas indústrias e estabelecimentos comerciais que passam a ter acesso a uma fonte energética confiável e mais econômica.
Essa dinâmica gera um círculo virtuoso: com mais energia disponível, mais empresas se instalam; com mais empresas, surgem mais empregos; com mais empregos, cresce o poder de consumo; e com isso, o desenvolvimento regional se consolida. Municípios que antes dependiam de atividades econômicas limitadas passam a ter novas perspectivas de crescimento e geração de renda.
Outro aspecto fundamental desse processo é a contribuição ambiental para consolidação da economia “verde” capixaba. O gás natural é uma excelente alternativa na transição para uma economia de baixo carbono. A expansão de seu uso está alinhada com os compromissos globais de sustentabilidade e com as diretrizes nacionais e estadual de descarbonização da matriz energética.
ES Gás assumiu a concessão da distribuição de gás natural canalizado no dia 1º de agosto
Gás natural Crédito: ES Gás/Divulgação
A ES Gás tem sido protagonista nesse cenário, conduzindo com responsabilidade e excelência técnica um projeto de longo prazo que não apenas moderniza a infraestrutura energética do Estado, mas também promove inclusão regional e fortalece o pacto federativo capixaba. O gás natural está deixando de ser um recurso concentrado nos grandes centros urbanos e se tornando um instrumento de integração territorial e democratização energética.
É nesse contexto que o Espírito Santo se posiciona como referência nacional, tanto pela robustez de sua infraestrutura de produção e escoamento de gás quanto pela forma como tem utilizado esse ativo estratégico para alavancar seu crescimento regional. Com investimentos consistentes, visão de futuro e um trabalho técnico exemplar da companhia, o Estado mostra que é possível promover segurança operacional, democratização energética e desenvolvimento mais justo, equilibrado e sustentável, com oportunidades reais para todos os capixabas de norte a sul.

Tópicos Relacionados

espírito santo Grande Vitória ES Gás Gás Natural
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados