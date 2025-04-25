Interiorização do gás natural é desenvolvimento econômico além da Grande Vitória

A busca pelo desenvolvimento regional equilibrado é um desafio comum a todos os estados brasileiros. No Espírito Santo, esse caminho tem ganhado um aliado de peso: a expansão da infraestrutura de distribuição de gás natural. Levar esse insumo estratégico para além da Região Metropolitana da Grande Vitória representa uma oportunidade concreta de dinamizar a economia do interior, atrair novos investimentos, fomentar a geração de empregos e impulsionar a competitividade industrial em diversas regiões capixabas.

O gás natural se destaca por ser uma fonte de energia segura, contínua, ambientalmente mais limpa do que outros combustíveis fósseis e com grande potencial de aplicação em setores como indústria, comércio, transporte e consumo residencial. Sua disponibilidade é um dos fatores que definem a atratividade de um município para instalação de empreendimentos produtivos e, portanto, sua expansão para o interior é sinônimo de desenvolvimento.

No Espírito Santo, o processo de ampliação territorial do gás natural vem sendo conduzido com planejamento técnico e visão de longo prazo pela ES Gás, concessionária privada responsável pela distribuição do insumo em todo o território capixaba. Desde sua criação, a empresa vem protagonizando uma transformação silenciosa, mas fundamental, conectando regiões que até pouco tempo estavam fora do radar da infraestrutura energética de ponta.

Hoje, a empresa está presente em municípios estratégicos como Linhares, Aracruz e Anchieta, além de conduzir estudos e obras para ampliar a malha de distribuição em direção a novos polos industriais e logísticos. A meta da companhia é ousada e promissora: investir R$ 1 bilhão nos próximos cinco anos no Espírito Santo, com foco na expansão da rede de gasodutos, na modernização de sistemas e no atendimento a novos mercados. Trata-se de um investimento que vai muito além da infraestrutura energética: é um investimento direto na economia, no emprego e na qualidade de vida dos capixabas.

A chegada do gás natural ao interior capixaba potencializa a criação de polos industriais mais eficientes e sustentáveis, com custos operacionais reduzidos e menor impacto ambiental. Além disso, a disponibilidade de gás estimula a diversificação das atividades econômicas, favorecendo desde grandes empreendimentos até pequenas indústrias e estabelecimentos comerciais que passam a ter acesso a uma fonte energética confiável e mais econômica.

Essa dinâmica gera um círculo virtuoso: com mais energia disponível, mais empresas se instalam; com mais empresas, surgem mais empregos; com mais empregos, cresce o poder de consumo; e com isso, o desenvolvimento regional se consolida. Municípios que antes dependiam de atividades econômicas limitadas passam a ter novas perspectivas de crescimento e geração de renda.

Outro aspecto fundamental desse processo é a contribuição ambiental para consolidação da economia “verde” capixaba. O gás natural é uma excelente alternativa na transição para uma economia de baixo carbono. A expansão de seu uso está alinhada com os compromissos globais de sustentabilidade e com as diretrizes nacionais e estadual de descarbonização da matriz energética.

Gás natural Crédito: ES Gás/Divulgação

A ES Gás tem sido protagonista nesse cenário, conduzindo com responsabilidade e excelência técnica um projeto de longo prazo que não apenas moderniza a infraestrutura energética do Estado, mas também promove inclusão regional e fortalece o pacto federativo capixaba. O gás natural está deixando de ser um recurso concentrado nos grandes centros urbanos e se tornando um instrumento de integração territorial e democratização energética.