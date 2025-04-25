Clínica de cirurgia plástica é interditada após fiscalização em Cachoeiro

Clínica de cirurgião plástico é interditada pela Vigilância Sanitária em Cachoeiro Crédito: Redes sociais

Uma clínica médica de cirurgia plástica no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, foi interditada pela prefeitura. A medida ocorreu após fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal na última quinta-feira (24), quando, segundo o órgão, foram "identificadas inconformidades sanitárias", e houve apreensão de materiais irregulares.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim informou que a clínica alvo da fiscalização pertence ao médico Renato Harckbart Carvalho, e destacou que a fiscalização e interdição ocorreu em cumprimento a uma solicitação da 2ª Promotoria de Justiça Cível do município.

Ainda conforme a secretaria, como os fiscais da Vigilância Sanitária de Cachoeiro de Itapemirim encontraram inconformidades sanitárias, além dos materiais apreendidos, foi necessária a interdição do estabelecimento até que sejam feitas as adequações solicitadas – que não foram citadas pela pasta.

A Gazeta, o Procurado por, o Ministério Público do Estado Espírito Santo (MPES) , por meio da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim, disse que possui uma investigação sobre o médico em andamento para apurar denúncias feitas ao órgão e definir os procedimentos que serão adotados. O órgão destacou que o caso tramita sob sigilo.

Já o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) disse que não houve ação conjunta com o município, por isso não se manifestará sobre o caso.