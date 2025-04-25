Clínica de cirurgia plástica é interditada após fiscalização em Cachoeiro

Uma clínica médica de cirurgia plástica no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi interditada pela prefeitura. A medida ocorreu após fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal na última quinta-feira (24), quando, segundo o órgão, foram "identificadas inconformidades sanitárias", e houve apreensão de materiais irregulares.
A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim informou que a clínica alvo da fiscalização pertence ao médico Renato Harckbart Carvalho, e destacou que a fiscalização e interdição ocorreu em cumprimento a uma solicitação da 2ª Promotoria de Justiça Cível do município.
Ainda conforme a secretaria, como os fiscais da Vigilância Sanitária de Cachoeiro de Itapemirim encontraram inconformidades sanitárias, além dos materiais apreendidos, foi necessária a interdição do estabelecimento até que sejam feitas as adequações solicitadas – que não foram citadas pela pasta.
Procurado por A Gazeta, o Ministério Público do Estado Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim, disse que possui uma investigação sobre o médico em andamento para apurar denúncias feitas ao órgão e definir os procedimentos que serão adotados. O órgão destacou que o caso tramita sob sigilo.
Já o Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) disse que não houve ação conjunta com o município, por isso não se manifestará sobre o caso.
O advogado Fábio Marçal, que representa o cirurgião plástico Renato Harckbart Carvalho, informou que a defesa está se inteirando sobre as circunstâncias da interdição para se posicionar assim que tiver acesso a toda documentação envolvendo o caso. Este espaço segue aberto para um posicionamento, quando houver.