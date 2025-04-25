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Série D

Porto Vitória embarca para enfrentar o Pouso Alegre pela Série D; veja os relacionados

Jogo da segunda rodada do Grupo 6 acontece neste sábado, no estádio Manduzão

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 13:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2025 às 13:54
O Porto Vitória viajou para Minas Gerais, nesta quinta-feira, para enfrentar o Pouso Alegre, no sábado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2025.
Porto Vitória
Porto Vitória Crédito: Foto: Porto Vitória EC
Para a partida, o técnico Rodrigo Chagas segue sem poder contar com o meia-atacante Matheus Firmino. Reforço do Porto para a Série D, Firmino sofreu uma fratura na mão durante um treino. A previsão é de que o jogador faça a sua estreia apenas na quarta rodada, quando o Verdão pega o Água Santa.
O jogo deste sábado é uma oportunidade do Porto Vitória recuperar os pontos perdidos na estreia, quando empatou em 1 a 1 com o Nova Iguaçu (assista). Para o treinador Rodrigo Chagas, o empate ficou para trás e o momento é de buscar a vitória fora.
- Foi uma estreia, a gente sabe que é sempre difícil, ainda mais jogando contra um adversário muito bem organizado. Conseguimos fazer uma boa partida, a vitória não veio, mas vamos trabalhar para que isso possa acontecer, nesse segundo jogo agora, mesmo jogando fora de casa - declarou o técnico, em entrevista ao ge.globo.

Veja os relacionados do Porto para o jogo

  • Goleiros: Aydhan e Léo Rodrigues.
  • Laterais: Netinho, Willian Simões, Thainler e Thallyson.
  • Zagueiros: Ferrugem, João Victor, Nascimento e Willian Rocha.
  • Volantes: Araújo, Athirson, Matheus Santos
  • Meias: João Paulo, João Vasconcelos e Willyan Sotto
  • Atacantes: Alison Ribeiro, Hitalo, Patrick Leonardo, Rossetto, Willians Santana, Zé e Xavier.

Próximo jogo do Porto Vitória na Série D

A Série D do Brasileirão prossegue no sábado com os jogos da segunda rodada do Grupo 6. Às 16h (de Brasília), o Porto Vitória vai até o Sul de Minas Gerais para enfrentar o Pouso Alegre, no estádio Manduzão. O ge.globo acompanha a partida em Tempo Real.
Texto feito por Sidney Magno do Portal Ge.globo

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