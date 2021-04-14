Houve um aumento significativo no consumo de oxigênio na rede hospitalar Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares | Arquivo

Em questionário enviado pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) aos municípios brasileiros, cinco cidades capixabas, dentre as 14 que responderam à pesquisa, afirmaram apresentar risco de desabastecimento de oxigênio na rede hospitalar nos próximos dias. Foram elas: Águia Branca, Conceição da Barra, Ibiraçu, Rio Novo do Sul e São Gabriel da Palha.

Sobre o assunto, o secretário Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, já havia tranquilizado os capixabas durante coletiva de imprensa realizada no último dia 09. Segundo ele, até aquele momento, o insumo não faltava no Estado para aqueles que precisavam. Nésio afirmou que, ainda ao longo do ano passado, foram feitas avaliações pelo governo do Estado em relação à capacidade de fornecimento, armazenamento e produção de gases hospitalares na rede pública estadual.

Your browser does not support the audio element. Pelo menos 5 cidades do ES informam risco de faltar oxigênio em hospitais

A falta de oxigênio para pacientes com a Covid-19 e para pessoas internadas com outras doenças provocou grande colapso na rede assistencial de Saúde em vários Estados brasileiros nos últimos meses, como o Amazonas, que chegou a mobilizar brasileiros de todo o país com a causa.

RELATÓRIO DETALHADO

Na planilha divulgada pelo Conasems, a listagem de municípios capixabas respondentes informou o estoque de oxigênio disponível, bem como qual é o consumo mensal necessário para cada um. A partir dessas variáveis, cada cidade concluiu se apresenta ou não risco de falta do gás. Confira:

embed:

O QUE DIZ A SESA

Demandada a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nessa terça-feira (13), o órgão informou que, em relação aos gases medicinais hospitalares, houve um aumento significativo no consumo de oxigênio nessa última onda da doença e, por isso, a Sesa estendeu a vigilância nas unidades hospitalares e principais empresas fornecedoras do Estado, ajustando os contratos para garantir a demanda de consumo. Além disso, neste mês de abril foi intermediada conversa com uma indústria siderúrgica do ES para apoio e intensificação do fornecimento de oxigênio em território capixaba.

Em nota, o órgão acrescentou que os níveis de gases medicinais são acompanhados regularmente para que não haja desabastecimento no Estado. No entanto, a pandemia trouxe uma nova realidade que fez com que o consumo das unidades de saúde de todas as redes — pública, privada e filantrópica — apresentassem necessidade de reabastecimento em menor período.

DADOS DA COVID-19 NO ES

Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.374 novos casos, chegando a 409.315 pessoas infectadas desde o início da pandemia.