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Pandemia

Coronavírus: ES registra 8.412 mortes e passa de 409 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram 102 mortes e 2.374 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2021 às 17:03
coronavírus
Covid-19, coronavirus, 3D virus render on background. Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
Mais 102 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quarta-feira (14), totalizando 8.412 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.374 novos casos, chegando a 409.315 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 51.018. Vila Velha aparece em segundo, com 50.663 confirmações da doença, seguido por Vitória (44.378) e Cariacica (31.514). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.703 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.356), em Vila Velha. 
Até esta quarta-feira (14), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 379.771, sendo 3.324 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 534.650 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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