Coronavírus: ES registra 8.412 mortes e passa de 409 mil casos

Covid-19, coronavirus, 3D virus render on background. Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.374 novos casos, chegando a 409.315 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 51.018. Vila Velha aparece em segundo, com 50.663 confirmações da doença, seguido por Vitória (44.378) e Cariacica (31.514).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.703 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.356), em Vila Velha.

Até esta quarta-feira (14), mais de 1,2 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 379.771, sendo 3.324 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.