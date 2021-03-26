Governo de São Paulo pede doações e empréstimos de cilindros para oxigênio

Avião C-105 da Força Aérea Brasileira transporta 80 cilindros de oxigênio de Belém do Pará para Manaus no Amazonas. O estado do Amazonas vive uma crise de desabastecimento de oxigênio devido a pandemia

A secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, disse, sobre uma possível falta de insumos, que itens como oxigênio envasado tiveram a demanda dobrada após o aumento de casos de Covid-19 no País e viraram "uma segunda onda de desafios" durante a pandemia.

Segundo a secretaria, após a realização do mapeamento de demanda de oxigênio no Estado, o governo estadual irá comprar 2.000 cilindros de oxigênio, além de ter realizado um trabalho de racionamento emergencial das principais empresas consumidoras de oxigênio, que, segundo ela, reduziu o em 20% o consumo de oxigênio em outras áreas que não a da saúde, além da confirmação da doação de mais 500 cilindros de oxigênio para o Estado.