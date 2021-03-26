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Pandemia

SP tem recorde de 1.193 mortes por Covid-19 em 24h; total ultrapassa 70 mil

No início da semana, o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, havia atribuído o alto número de mortes ao represamento de dados no fim de semana

Publicado em 26 de Março de 2021 às 14:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 mar 2021 às 14:20
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Entre a quinta-feira (25), e esta sexta-feira (26), foram contabilizados 21.489 novos casos, aumento de 0,91% em 24 horas. Crédito: Hélio Filho/Secom
O Estado de São Paulo registrou nesta sexta-feira um total de 2.392.374 casos de contaminação pela Covid-19 e 70.696 mortes pela doença. Entre a quinta-feira (25), e esta sexta-feira (26),  foram contabilizados 21.489 novos casos, aumento de 0,91% em 24 horas, e 1.193 novas mortes, alta de 1,72% e recorde para o registro em um único dia, superando a marca da terça-feira, 23, de 1.021 óbitos.
No início da semana, o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, havia atribuído o alto número de mortes ao represamento de dados durante o fim de semana. Segundo afirmou nesta sexta, o número de vítimas fatais "ainda reflete aportes da semana anterior".
De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), o Estado registra alta na variação semanal - comparativo entre os sete últimos dias e os sete anteriores - de 12,6% em novos casos.
Novos óbitos avançaram 5,0% e novas internações apresentaram alta de 14,9%. Na Região Metropolitana de São Paulo, novos casos avançam 14,9%, novos óbitos, 5,7% e novas internações, 15,0%.

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