Doria veta aglomerações das 23h às 5h em todo o estado de São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), declarou que estão proibidas aglomerações das 23h às 5h em todo estado em razão do aumento das internações por Covid-19. A medida, chamada de toque de restrição, começa a valer na próxima sexta-feira (26) e vai até 14 de março.
A restrição visa diminuir a circulação de pessoas no período noturno, quando há a maior ocorrência de aglomerações e festas clandestinas, segundo o governo do estado.
Assim, haverá fiscalização e possível autuação para pessoas que estejam aglomeradas e circulando sem justificativa nas ruas após esse horário. A Polícia Militar vai realizar abordagens de fiscalização e orientação, juntamente com fiscais do Procon e da Vigilância Sanitária.
Pessoas que estejam voltado do trabalho nesse horário, por exemplo, não serão autuadas, segundo o governador João Doria.
O alvo das fiscalizações será grandes e médias aglomerações, principalmente festas. Doria afirma que quem participar desses eventos não será multado. A autuação será dada aos promotores.
O Centro de Contingência do Coronavírus notou o aumento de 660 pacientes internados em leitos de UTI nos últimos 10 dias. Nesta semana, o aumento foi de 9,1%.
Segundo o coordenador do comitê, Paulo Menezes, com essa projeção, a disponibilidades de vagas de UTI no estado poderia saturar em três semanas.
O aumento de internações, de acordo com Menezes, por estar ligado às aglomerações dos últimos dez dias, incluindo o Carnaval, mas também pode revelar a influência das variantes do coronavírus identificadas no estado, principalmete a de origem amazônica, chamada de P1.
A medida foi anunciada em coletiva no Palácio do Bandeirantes, no Morumbi (zona oeste de SP), na tarde desta quarta (24).