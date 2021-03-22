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Combate à Covid-19

São Paulo vai vacinar caminhoneiros que entregam oxigênio em hospitais

A imunização seria imprescindível para dar segurança aos trabalhadores, diminuir o número de infectados no trabalho e assegurar o abastecimento a unidades de saúde

Publicado em 22 de Março de 2021 às 16:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mar 2021 às 16:44
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
A Prefeitura de São Paulo vai vacinar nesta semana os caminhoneiros que trabalham para empresas de entrega de oxigênio em hospitais.
A medida atende a uma demanda da empresa Air Liquide Brasil, que entrou em contato com a Secretaria de Saúde. A imunização seria imprescindível para dar segurança aos trabalhadores, diminuir o número de infectados no trabalho e assegurar o abastecimento a unidades de saúde.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, 150 caminhoneiros devem ser vacinados nas próximas horas - justamente os que entram nas unidades hospitalares e correm maior risco de entrar em contato com o novo coronavírus.
"Em um dia isso será resolvido", diz ele.
Na semana passada, a cidade de São Paulo registrou pela primeira vez falta de oxigênio para uma instituição médica. A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Ermelino Matarazzo não recebeu os cilindros necessários e a prefeitura teve que transferir pacientes para outra unidade.
Aparecido disse que se trata apenas de um problema logístico de distribuição e que o abastecimento está garantido.
A Fiesp entrou no circuito e vai recolher 250 cilindros da indústria para enviar à White Martins, que colocará oxigênio em cada um deles. Depois disso, a federação de empresários vai entregá-los já cheios aos hospitais.

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