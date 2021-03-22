São Paulo vai vacinar caminhoneiros que entregam oxigênio em hospitais

Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Prefeitura de São Paulo vai vacinar nesta semana os caminhoneiros que trabalham para empresas de entrega de oxigênio em hospitais.

A medida atende a uma demanda da empresa Air Liquide Brasil, que entrou em contato com a Secretaria de Saúde. A imunização seria imprescindível para dar segurança aos trabalhadores, diminuir o número de infectados no trabalho e assegurar o abastecimento a unidades de saúde.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, 150 caminhoneiros devem ser vacinados nas próximas horas - justamente os que entram nas unidades hospitalares e correm maior risco de entrar em contato com o novo coronavírus

"Em um dia isso será resolvido", diz ele.

Na semana passada, a cidade de São Paulo registrou pela primeira vez falta de oxigênio para uma instituição médica. A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Ermelino Matarazzo não recebeu os cilindros necessários e a prefeitura teve que transferir pacientes para outra unidade.

Aparecido disse que se trata apenas de um problema logístico de distribuição e que o abastecimento está garantido.