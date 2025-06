Moradores protestam

Mudanças no trânsito da Enseada serão debatidas na Câmara e Assembleia

Vereador propõe fazer audiência pública já na próxima semana, após manifestação de moradores contrários às intervenções promovidas pela Prefeitura de Vitória no bairro

Publicado em 26 de junho de 2025 às 20:18

Moradores e comerciantes fizeram manifestação na Rua Clóvis Machado, na Enseada do Suá Crédito: Leitor A Gazeta

Os moradores criticam as intervenções realizadas na rua Clóvis Machado, antes com três faixas em sentido único em direção à Terceira Ponte e agora com uma pista no sentido Avenida Nossa Senhora os Navegantes. Isso resultou na exclusão de vagas de estacionamento e de parada de vans escolares, carros de transporte de aplicativo e caminhões de mudança.>

A avenida João Batista Parra, por sua vez, que na avaliação dos moradores deveria receber o maior fluxo de veículos, segue somente com uma pista em cada sentido e mantém as vagas de estacionamento.>

O vereador Armandinho Fontoura (PL) esteve na manifestação e afirmou que vai fazer uma audiência pública para debater as mudanças na próxima semana, por meio da Comissão de Obras e Serviço, presidida pelo próprio parlamentar.>

>

“Vou convidar os representantes da prefeitura e os moradores. Foram suprimidas vagas aqui, mudou-se um sentido. Grande parte de todo esse complexo de intervenções tem sido muito bem avaliado, a exemplo da área atrás do Shopping Vitória. Mas essa daqui, na rua Clóvis Machado, a sociedade tem reagido. Então, temos que chamar a sociedade civil organizada, os representantes, moradores e os técnicos da prefeitura para explicar, dialogar e consertar, se tiver erro”, avaliou.>

O deputado estadual Mazinho dos Anjos (PSDB), por sua vez, afirmou que vai levar a reivindicação dos moradores para ser discutida na Assembleia.>

“Nós estamos recebendo muitas reclamações, principalmente dos bairros Enseada do Suá, Santa Helena e Santa Lúcia. Os comerciantes e moradores estão reclamando demais dessas alterações feitas no trânsito. Alegam que não houve diálogo com a comunidade. Se fazem intervenções viárias sem planejamento, acontece isso. A intervenção é feita, o caos se instaura. Eu saí da Assembleia Legislativa agora, às 17h, tinha uma reunião na Secretaria da Fazenda, a aproximadamente 1,3 km de distância e demorei 45 minutos. Não consegui chegar e vim andando”, declarou.>

Proposta de baia para veículos é criticada

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), a equipe de arquitetos da prefeitura, em diálogo com os moradores da região, está realizando estudos de viabilidade para a implantação de uma baia destinada à carga e descarga, além de embarque e desembarque de pessoas, em frente ao Condomínio Edifício Novito. Após a confirmação da viabilidade, o projeto vai ser elaborado e, então, encaminhado à Secretaria de Obras (Semob) para execução.>

O despachante aduaneiro Henrique Savio Rezende, membro da associação de moradores, alega que a baia não é suficiente para resolver os problemas criados com a remoção das vagas de estacionamento.>

“São falácias, porque é uma área privada de um prédio que não vai atender a demanda de outros prédios da rua. Nunca foi conversado com a comunidade local e a prefeitura fica falando que vai fazer em área privada. As baias não atendem ao comércio e a mobilidade daqui”, protestou.>

Ministério Público pediu para prefeitura suspender mudanças

O Ministério Público do Espírito Santo pediu à administração municipal a suspensão de mudanças para a circulação de veículos na região. A prefeitura disse, em nota, que avaliaria a recomendação do MPES, mas reforçou a importância das mudanças previstas no trânsito das vias que dão acesso à Terceira Ponte. >

A Promotoria de Justiça Cível de Vitória instaurou notícia de fato sobre as alterações viárias propostas e iniciadas pelo município, após receber uma representação da Associação de Moradores, Empresários, e Investidores da Enseada do Suá (Amei-ES). Ao acionar o MPES, entre outros problemas identificados, a entidade apontou que não houve audiência pública com a comunidade nem foi apresentado estudo de impacto de vizinhança e ambiental relacionados à mudança proposta no trânsito. >

O MPES, então, enviou ofício à Prefeitura de Vitória solicitando a suspensão de qualquer alteração viária na Enseada do Suá, até que sejam apresentados os estudos e as justificativas para as mudanças pretendidas, tanto para o Ministério Público quanto para a sociedade, em reunião a ser agendada pela Promotoria de Justiça, prevista para início de julho.>

O que diz a prefeitura

Procurada pela reportagem de A Gazeta sobre a manifestação desta quinta-feira (26), a Prefeitura de Vitória ratificou que as alterações viárias realizadas foram fruto de solicitações dos próprios moradores, “que não apenas apresentaram as demandas, como também votaram e aprovaram as mudanças”.>

O Executivo municipal afirmou que o ato foi absolutamente isolado, contando com pouquíssimos moradores de um único edifício.>

“A prefeitura lamenta profundamente esse tipo de manifestação, que, além de não representar o sentimento majoritário da comunidade, prejudica diretamente o direito de ir e vir de trabalhadores que buscam retornar para casa após um dia inteiro de trabalho. O município preza pelo bom senso, reafirma seu compromisso com o diálogo e tem mantido reuniões constantes com lideranças comunitárias, demonstrando total abertura para ouvir e construir, de forma conjunta, os caminhos que beneficiem a coletividade”, destacou em nota.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta