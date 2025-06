Mobilidade

Vitória avalia criar baia para embarque em rua na Enseada do Suá

Após retirada de vagas de estacionamento, a prefeitura estuda a viabilidade técnica de instalar uma área para paradas temporárias na rua Clóvis Machado

As mudanças no trânsito da Enseda do Suá, particularmente nas vias que dão acesso à Terceira Ponte , têm colocado moradores da região e a Prefeitura de Vitória em lados opostos. Uma das queixas da comunidade foi a retirada de vagas de estacionamento da Clóvis Machado, depois que a rua foi transformada em mão dupla. Diante das reclamações, a administração municipal avalia a possibilidade de implantar baias de embarque e desembarque.>

Apesar de a prefeitura ter sinalizado um caminho para o impasse, outros pontos ainda geram insatisfação entre moradores e comerciantes da Enseada do Suá. Tanto é assim que eles estão se mobilizando para uma manifestação no próximo dia 26, com concentração às 17h30, no Palácio do Café.>

A Sedec reforça que as obras de requalificação viária da Enseada do Suá — Plano de Mobilidade Leste — visam à melhoria no trânsito de acesso à Terceira Ponte e que as intervenções foram discutidas com a comunidade. Os moradores, entretanto, ainda reivindicam a realização de audiência pública e a apresentação de estudos de impacto. A mesma demanda foi apresentada ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que planeja uma reunião com as partes no próximo mês em busca de solução.>