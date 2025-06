Vacinação em baixa

Gripe já matou 58 no ES e 84% das mortes foram de pessoas não vacinadas

Dados da Secretaria de Saúde mostram ainda que das 249 pessoas com casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave por Influenza, 213 não haviam se vacinado

Publicado em 25 de junho de 2025 às 17:14

Estado teve 249 pessoas com casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave por Influenza Crédito: Shutterstock

Mais de 84% dos óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza (gripe) foram de pessoas não vacinadas no Espírito Santo. Os dados são do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e do Sistema Vacina e Confia, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), e foram divulgados nesta quarta-feira (25). >

Até a última terça-feira (17), foram notificados 58 óbitos, sendo que 49 mortes (84,48%) foram de pessoas que não haviam sido vacinadas contra a gripe. Além disso, das 249 pessoas com casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave por Influenza, 213 não haviam se vacinado.>

A Síndrome Respiratória Aguda Grave abrange casos de Síndrome Gripal (SG) que evoluem com comprometimento da função respiratória, e é uma das complicações causada pelo vírus Influenza.>

Segundo a referência técnica do Programa Estadual de Imunizações da Sesa, Danielle Grillo, os dados mostram ainda outra realidade, que é fato de os óbitos seguirem prevalecendo na população prioritária para a vacinação, como os idosos. Dos 49 óbitos de SRAG por Influenza sem vacina, 61,2% (30 mortes) eram de pessoas com 60 anos ou mais.>

>

“Os idosos fazem parte dos grupos prioritários, que têm vacina disponível desde o início da estratégia. Os idosos, assim como crianças de 6 meses a menores de seis anos e as gestantes, são classificados como grupos prioritários por serem mais vulneráveis às complicações da Influenza, que podem levar à SRAG ou até ao óbito, e precisam alcançar uma cobertura vacinal de excelência”, ressaltou a referência técnica.>

Os idosos, as crianças de 6 meses a menores de seis anos e as gestantes foram os primeiros grupos contemplados pela vacinação contra gripe e têm meta vacinal preconizada pelo Ministério da Saúde de 90%. Atualmente, a vacinação está disponível a toda população com mais de seis meses de idade.>

Ainda segundo dados do Sistema Vacina e Confia, em quase três meses de estratégia vacinal, a cobertura dos grupos prioritários está em 47,80%, conforme números consolidados até terça-feira (24),>

Os dados divulgados pela Sesa mostram que houve aumento no número de mortes. No início do mês, eram 48 óbitos no Estado por causa da gripe.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta