Financiamento federal

Vitória fará obras de R$ 250 milhões para reduzir alagamentos em 5 bairros

Investimento total é de R$ 249,2 milhões, sendo R$ 236,7 milhões da Caixa e R$ 12,5 milhões de recursos próprios

Publicado em 26 de junho de 2025 às 14:12

Monte Belo é um dos bairros que serão contemplados com obras para evitar alagamentos Crédito: Juirana Nobre - 07/04/2025

A Prefeitura de Vitória assinou, quarta-feira (25), um contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 236,7 milhões para obras de macrodrenagem em cinco bairros. O Executivo municipal ainda vai empenhar R$ 12,5 milhões de recursos próprios, totalizando R$ 249,2 milhões em investimentos. Serão construídas duas estações de bombeamento, dois reservatórios e galerias.>

Os cinco bairros contemplados:

Ilha de Santa Maria

Cruzamento

Monte Belo

Jucutuquara

Fradinhos >

A Capital foi selecionada pelo Ministério das Cidades na modalidade Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes, Subeixo Prevenção a Desastres — Drenagem Urbana, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), para receber o financiamento.>

Participaram da solenidade de assinatura do convênio os deputados federais, Da Vitória e Evair de Melo, ambos do PP, além de vereadores, líderes comunitários de bairros da região, secretários municipais e moradores.>

>

O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) afirmou que o investimento em infraestrutura gera economia de recursos na área da saúde. >

“Vamos lançar o edital para realizar as intervenções que vão mudar uma realidade que é terrível. Aceitamos um desafio que ninguém tinha coragem de começar. E hoje damos o primeiro passo para minimizar o risco de alagamentos na região e que vai gerar uma economia de quase de R$ 1 bilhão em saúde pública. Para que as pessoas não adoeçam, para que elas tenham o seu patrimônio e a vida preservados e para que a cidade tenha uma qualidade de vida cada vez melhor”, declarou.>

Outros investimentos no município

A prefeitura já investiu R$ 233,4 milhões em obras de macrodrenagem no Programa Águas de Vitória, com recursos próprios, sendo R$ 139,6 milhões na macrodrenagem da Grande Santo Antônio e R$ 93.872.061,58 na requalificação das Estações de Bombeamento de Águas Pluviais.>

Santo Antônio: estão sendo implantados quatro quilômetros de galerias, duas estações de bombeamento e dois reservatórios de contenção de águas das chuvas, no sistema de macrodrenagem da Grande Santo Antônio. >

As obras atingem 18 bacias de drenagem que atendem os bairros: Mário Cypreste, Santo Antônio, Inhanguetá, Estrelinha, Grande Vitória e Universitário, beneficiando 22 mil moradores.>

Requalificação das estações: serão realizadas em 36 meses. São quatro estações de bombeamento de águas das chuvas e um reservatório de contenção, que atuam controlando o nível das águas pluviais nas galerias de macrodrenagem da cidade, evitando ainda que a maré alta entre nas galerias, provocando alagamentos. >

As estações de bombeamento foram construídas há mais de dez anos e, apesar das manutenções, os equipamentos estão obsoletos no limite operacional. Faz parte da requalificação também a construção, instalação e comissionamento de um Centro de Comando de Operações que vai operar todas as estações de bombeamento como um único sistema.>

De acordo com a prefeitura, os investimentos em obras de drenagem, com o objetivo de minimizar os efeitos das chuvas, já permitiram eliminar a maioria dos pontos de alagamentos e reduzir para, no máximo, 30 minutos os alagamentos em trechos de vias que ficavam até duas horas intransitáveis após as precipitações.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta