Deputados convocam superintendente do Dnit para dar explicações sobre BR 262

Presidente da Comissão de Finanças disse que superintendente não compareceu à Ales, após ter sido convidado por três vezes; por nota, Dnit afirma que ausências foram justificadas

Publicado em 24 de junho de 2025 às 19:40

Trecho da BR 262, em Viana Crédito: Fernando Madeira

A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) decidiu convocar o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit-ES), Romeu Scheibe Neto, para dar explicações sobre o andamento do projeto de duplicação da BR 262 no Estado.>

Os deputados também querem que o superintendente fale sobre sua atuação como membro do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-ES). A reunião está marcada para o dia 7 de julho, às 13h30, no plenário da Ales. >

O presidente da Comissão, deputado Mazinho dos Anjos (PSDB), ressaltou que a convocação se tornou necessária, uma vez que o superintendente não compareceu à Casa de Leis mesmo após receber três convites formais por e-mail e outras vias.>

“São assustadoras as condições da BR 262. Está perigosíssima e é uma estrada onde circulam muitos veículos. Nós fizemos inicialmente um convite para debater e encaminhar para a população do Espírito Santo a situação das BRs no Estado”, disse Mazinho.>

O parlamentar enfatizou que a convocação está amparada na prerrogativa do colegiado e se faz urgente, pois, segundo ele, a via conta com recursos estaduais já alocados, e a população demanda soluções imediatas. A convocação foi aprovada por unanimidade pelos demais deputados.>

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta na tarde desta terça-feira (24), o Dnit disse que as ausências do superintendente na Comissão de Finanças foram justificadas e que ele já se colocou à disposição da Assembleia Legislativa por ofício.>

Também informou que declinaria da reunião extraordinária da Comissão Especial de Fiscalização da Infraestrutura da BR 101, BR 262 e Rodosol, que debateria sobre o tema: “Apresentação do relatório de acidentes com vítimas fatais na BR 101", já que a BR 101 está sob concessão privada desde 2013 e o Dnit não detém atribuição para tratar sobre o assunto debatido.>

O Dnit destacou, por fim, que em contato recente com o presidente da Casa, deputado estadual Marcelo Santos, mais uma vez se colocou à disposição para tratativas já iniciadas, relacionadas à malha rodoviária do Espírito Santo que se encontra sob jurisdição e responsabilidade efetiva do órgão.>

Projeto de duplicação da BR 262

O edital para a duplicação da primeira etapa da BR 262 no Espírito Santo será publicado em novembro e as obras estão programadas para começarem em abril de 2026, com duração de seis anos.>

As informações foram divulgadas pelo subsecretário de Estado de Ações Socioambientais, Saneamento e Infraestrutura, Ricardo Iannotti, durante audiência pública na Assembleia Legislativa, no dia 26 de maio. O encontro tratou sobre melhorias e segurança em rodovias federais.>

O subsecretário foi convidado pelos deputados para participar da audiência realizada pelas comissões de Infraestrutura e Finanças, pois o governo estadual vai utilizar R$ 2,3 bilhões do Acordo de Mariana – voltado a reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015 – para custear parte da duplicação.>

Na audiência, Ricardo Ianotti afirmou ter visitado os municípios por onde a BR 262 passa para conversar com os prefeitos sobre as intervenções, juntamente com o superintendente do Dnit-ES, Romeu Scheibe Neto.>

