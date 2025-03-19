Morte na Lama: 'Fiz certidão de nascimento do meu filho e agora a de óbito'

Eduardo de Carvalho, pai do jovem Breno Rezende de Carvalho, disse emocionado que seguirá buscando justiça pela morte do filho Crédito: Arquimedes Patrício

Em entrevista a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, Eduardo afirmou que a prisão representa um alívio, mas que a família seguirá buscando justiça. “Não é fácil, fiz certidão de nascimento do meu filho e agora a de óbito', disse o pai de Breno Rezende de Carvalho.

Prisão

Vilson Luiz Ballan se entregou à polícia horas após a Justiça decretar a prisão temporária. Crédito: Reprodução | Rede Social

O empresário Vilson Luiz Ballan foi preso na tarde desta terça-feira (18) . Na noite de segunda-feira (17) a Justiça havia acatado o pedido de prisão temporária dele. A defesa de Vilson, feita pelos advogados Rodrigo Nascimento e Janaina dos Santos Gomes Altoé, informou, em nota, que iria se manifestar sobre o caso após a audiência de custódia, ainda nesta quarta-feira.

De acordo com o repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, o detido realizou exames no Instituto Médico Legal e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

"Foi constatado que o autor do homicídio praticou esse crime, ele já está com mandado de prisão, está preso, as investigações vão continuar, porque o inquérito não está concluído. Ainda faltam diligências a serem realizadas, e inclusive, se for constatada a participação de outros indivíduos nesse homicídio, eles também serão indiciados e presos pela DHPP Vitória", disse o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Ramiro Diniz.



Bebida pode ter sido o motivo

A motivação do crime que levou a morte de Breno seria uma discussão devido ao pagamento de uma cerveja no valor de R$ 16. Na noite de segunda-feira, amigos e familiares da vítima se reuniram em frente ao bar Sofá da Hebe, na Rua Arthur Czartoryski, no bairro Jardim da Penha, para protestar e exigir justiça pela morte de Breno.

O suspeito do crime é proprietário do estabelecimento, conforme consta em consultas pelo CNPJ do estabelecimento. O ato foi marcado por pedidos de prisão e manifestações de indignação diante do crime.

Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, foi assassinado na Rua da Lama, em Vitória Crédito: Reprodução

Imagens mostram o crime

Um vídeo mostra o momento em que Breno é esfaqueado na Rua da Lama na noite de sábado (15). O jovem estava em frente a uma distribuidora de bebidas quando foi ferido após discussão sobre pagamento de uma cerveja de R$ 16.

O homem teria fugido da cena do homicídio numa picape branca, segundo testemunhas. Na gravação é possível ver quando Breno está sentado fumando com um amigo. Em seguida, ele se levanta e o suspeito se aproxima.