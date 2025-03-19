Morte na Lama: 'Fiz certidão de nascimento do meu filho e agora a de óbito'

Com lágrimas nos olhos, Eduardo de Carvalho, pai do jovem Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, descreveu os sentimentos de dor, raiva e tristeza ao reconhecer o corpo do filho morto após levar uma facada no último sábado (15), na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória.
Ele participou da coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (19). Na ocasião, foram divulgados os detalhes da investigação que resultou na prisão do suspeito de cometer o crime, o empresário Vilson Luiz Ballan.
Em entrevista a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, Eduardo afirmou que a prisão representa um alívio, mas que a família seguirá buscando justiça. “Não é fácil, fiz certidão de nascimento do meu filho e agora a de óbito', disse o pai de Breno Rezende de Carvalho.
Prisão
O empresário Vilson Luiz Ballan foi preso na tarde desta terça-feira (18). Na noite de segunda-feira (17) a Justiça havia acatado o pedido de prisão temporária dele. A defesa de Vilson, feita pelos advogados Rodrigo Nascimento e Janaina dos Santos Gomes Altoé, informou, em nota, que iria se manifestar sobre o caso após a audiência de custódia, ainda nesta quarta-feira.
De acordo com o repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, o detido realizou exames no Instituto Médico Legal e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
"Foi constatado que o autor do homicídio praticou esse crime, ele já está com mandado de prisão, está preso, as investigações vão continuar, porque o inquérito não está concluído. Ainda faltam diligências a serem realizadas, e inclusive, se for constatada a participação de outros indivíduos nesse homicídio, eles também serão indiciados e presos pela DHPP Vitória", disse o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Ramiro Diniz.
Bebida pode ter sido o motivo
A motivação do crime que levou a morte de Breno seria uma discussão devido ao pagamento de uma cerveja no valor de R$ 16. Na noite de segunda-feira, amigos e familiares da vítima se reuniram em frente ao bar Sofá da Hebe, na Rua Arthur Czartoryski, no bairro Jardim da Penha, para protestar e exigir justiça pela morte de Breno.
O suspeito do crime é proprietário do estabelecimento, conforme consta em consultas pelo CNPJ do estabelecimento. O ato foi marcado por pedidos de prisão e manifestações de indignação diante do crime.
Vilson já havia sido condenado anteriormente por porte ilegal de armas. No mesmo processo, foram julgadas outras quatro pessoas; duas delas foram condenadas por tráfico de drogas. Além disso, já foi processado por desacato a servidor público. As informações foram apuradas pela reportagem de A Gazeta em consulta a informações públicas dos processos disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
Imagens mostram o crime
Um vídeo mostra o momento em que Breno é esfaqueado na Rua da Lama na noite de sábado (15). O jovem estava em frente a uma distribuidora de bebidas quando foi ferido após discussão sobre pagamento de uma cerveja de R$ 16.
O homem teria fugido da cena do homicídio numa picape branca, segundo testemunhas. Na gravação é possível ver quando Breno está sentado fumando com um amigo. Em seguida, ele se levanta e o suspeito se aproxima.
Os dois então começam a discutir, segundos depois o suspeito retira uma faca e esfaqueia Breno na região do peito. Em segundos a camisa dele começa a ficar encharcada com o sangue. Amigos em volta se desesperam quando observam o sangue na roupa da vítima. Breno tinha acabado de abrir uma empresa e estava animado por ter fechado o primeiro contrato, segundo amigos.