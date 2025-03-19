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Luto e revolta

Morte na Lama: 'Fiz certidão de nascimento do meu filho e agora a de óbito'

Eduardo de Carvalho, pai do jovem Breno Rezende de Carvalho, descreveu os sentimentos ao reconhecer o corpo do filho morto após levar uma facada no último sábado (15)

Publicado em 19 de Março de 2025 às 15:19

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

19 mar 2025 às 15:19
Com lágrimas nos olhos, Eduardo de Carvalho, pai do jovem Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, descreveu os sentimentos de dor, raiva e tristeza ao reconhecer o corpo do filho morto após levar uma facada no último sábado (15), na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória.
Eduardo de Carvalho, pai do jovem Breno Rezende de Carvalho, disse emocionado que seguirá buscando justiça pela morte do filho
Eduardo de Carvalho, pai do jovem Breno Rezende de Carvalho, disse emocionado que seguirá buscando justiça pela morte do filho Crédito: Arquimedes Patrício
Ele participou da coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (19). Na ocasião, foram divulgados os detalhes da investigação que resultou na prisão do suspeito de cometer o crime, o empresário Vilson Luiz Ballan
Em entrevista a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, Eduardo afirmou que a prisão representa um alívio, mas que a família seguirá buscando justiça. “Não é fácil, fiz certidão de nascimento do meu filho e agora a de óbito', disse o pai de Breno Rezende de Carvalho.

Prisão

Vilson Luiz Ballan se entregou a polícia horas após a Justiça decretar a prisão temporária.
Vilson Luiz Ballan se entregou à polícia horas após a Justiça decretar a prisão temporária. Crédito: Reprodução | Rede Social
O empresário Vilson Luiz Ballan foi preso na tarde desta terça-feira (18). Na noite de segunda-feira (17) a Justiça havia acatado o pedido de prisão temporária dele. A defesa de Vilson, feita pelos advogados Rodrigo Nascimento e Janaina dos Santos Gomes Altoé, informou, em nota, que iria se manifestar sobre o caso após a audiência de custódia, ainda nesta quarta-feira.
De acordo com o repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, o detido realizou exames no Instituto Médico Legal e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. 
"Foi constatado que o autor do homicídio praticou esse crime, ele já está com mandado de prisão, está preso, as investigações vão continuar, porque o inquérito não está concluído. Ainda faltam diligências a serem realizadas, e inclusive, se for constatada a participação de outros indivíduos nesse homicídio, eles também serão indiciados e presos pela DHPP Vitória", disse o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Ramiro Diniz.

Bebida pode ter sido o motivo

A motivação do crime que levou a morte de Breno seria uma discussão devido ao pagamento de uma cerveja no valor de R$ 16. Na noite de segunda-feira, amigos e familiares da vítima se reuniram em frente ao bar Sofá da Hebe, na Rua Arthur Czartoryski, no bairro Jardim da Penha, para protestar e exigir justiça pela morte de Breno.
O suspeito do crime é proprietário do estabelecimento, conforme consta em consultas pelo CNPJ do estabelecimento. O ato foi marcado por pedidos de prisão e manifestações de indignação diante do crime.
Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, foi assassinado na Rua da Lama, em Vitória
Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, foi assassinado na Rua da Lama, em Vitória Crédito: Reprodução
Vilson já havia sido condenado anteriormente por porte ilegal de armas. No mesmo processo, foram julgadas outras quatro pessoas; duas delas foram condenadas por tráfico de drogas. Além disso, já foi processado por desacato a servidor público. As informações foram apuradas pela reportagem de A Gazeta em consulta a informações públicas dos processos disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Imagens mostram o crime

Um vídeo mostra o momento em que Breno é esfaqueado na Rua da Lama na noite de sábado (15). O jovem estava em frente a uma distribuidora de bebidas quando foi ferido após discussão sobre pagamento de uma cerveja de R$ 16.
O homem teria fugido da cena do homicídio numa picape branca, segundo testemunhas. Na gravação é possível ver quando Breno está sentado fumando com um amigo. Em seguida, ele se levanta e o suspeito se aproxima.
Os dois então começam a discutir, segundos depois o suspeito retira uma faca e esfaqueia Breno na região do peito. Em segundos a camisa dele começa a ficar encharcada com o sangue. Amigos em volta se desesperam quando observam o sangue na roupa da vítima. Breno tinha acabado de abrir uma empresa e estava animado por ter fechado o primeiro contrato, segundo amigos. 

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