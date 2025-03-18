Homem que esfaqueou jovem na Rua da Lama já foi condenado por porte de arma

As informações foram apuradas pela reportagem de A Gazeta em consulta a informações públicas dos processos disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) .

Condenação por porte de armas

Conforme a sentença proferida pela juíza Jaqueline Teixeira da Silva, à época na 5° Vara Criminal da Serra, em dezembro de 2009, uma operação policial resultou na prisão de cinco adultos, entre eles Vilson Luiz Ballan, e dois adolescentes. A ação partiu com base em denúncias anônimas sobre uma suposta quadrilha envolvida em tráfico de drogas e homicídios no bairro Maria Ortiz, em Vitória

A polícia identificou que os suspeitos estariam se deslocando para o município da Serra em dois veículos: um Corsa Super branco e um Monza bege. No Corsa, foram apreendidos dois revólveres calibre 38, uma pistola 380 com numeração raspada, 43 buchas de maconha e munições. No Monza, foram encontrados uma escopeta calibre 44, um revólver calibre 38 com numeração raspada e duas toucas ninja. Vilson, segundo o texto, estava no Monza.



No mesmo processo foram julgados os cinco adultos. Dois foram condenados por tráfico de drogas. Vilson e outros dois foram condenados por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e com numeração raspada. Todos os cinco foram absolvidos das acusações de associação para o tráfico, conforme a sentença, por falta de provas.

Vilson foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (pena alternativa à prisão, que consiste no pagamento de uma quantia em dinheiro).

A reportagem entrou em contato com Horácio do Carmo Oliveira, responsável pela defesa de Vilson na época, que confirmou a condenação. Atualmente, Horácio disse não ter informações sobre o empresário. "Fui advogado dele em 2009, há 16 anos. Hoje, eu desconheço o paradeiro dele. Não fui procurado por ele, pelo menos não até este momento", disse o advogado. Também foi feita uma tentativa de contato por telefone com o próprio Vilson. Até a publicação desta matéria, não tivemos retorno.

Processo por desacato

Vilson também já foi processado por desacato a servidor público. Nesse processo, ajuizado em 2015, houve a suspensão condicional do processo, que pode ocorrer em casos de crimes de menor potencial ofensivo, desde que o réu cumpra certas condições impostas pelo juiz.

A sentença informa que ele cumpriu integralmente essas condições e que já havia passado o tempo determinado para a suspensão. Por isso, o juiz declarou extinta a punibilidade, ou seja, ele não recebeu uma condenação e o processo foi encerrado sem pena.

Crime na Rua da Lama

Na última segunda-feira (17), a Justiça do Espírito Santo mandou prender o empresário Vilson Luiz Ballan , apontado pela Polícia Civil como o principal suspeito do assassinato de Breno. O crime ocorreu durante uma briga no último sábado (15), na Rua da Lama, em Vitória. O pedido de prisão foi solicitado pela PCES e acatado pelo Tribunal de Justiça do ES.

Em protesto amigos e familiares pedem justiça em frente ao bar Sofá da Hebe Crédito: Leitor A Gazeta