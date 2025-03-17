Vídeo mostra momento em que jovem de 25 anos é esfaqueado na Rua da Lama

Os dois então começam a discutir, segundos depois o suspeito retira uma faca que estava no bolso e esfaqueia Breno na região do peito. Em segundos a camisa dele começa a ficar encharcada com o sangue. Amigos em volta se desesperam quando observam o sangue na roupa da vítima.

Justiça pediu a prisão temporária de Vilson Luiz Ballan que é suspeito de esfaquear jovem de 25 anos que morreu na Rua da Lama.

A Polícia Civil informa que o fato segue sob investigação por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Na noite desta segunda-feira (17) a Justiça pediu a prisão temporário de Vilson Luiz Ballan, suspeito de cometer o crime. A reportagem tenta localizar a defesa. O espeço segue aberto.