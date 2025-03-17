Vídeo mostra momento em que jovem de 25 anos é esfaqueado na Rua da Lama

Um vídeo mostra o momento em que Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, é esfaqueado na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória, na noite de sábado (15). O jovem estava em frente a uma distribuidora de bebidas quando foi ferido após discussão sobre pagamento de uma cerveja de R$ 16.
Após a publicação da matéria, a Justiça expediu o pedido de prisão temporária de Vilson Luiz Ballan, suspeito de cometer o crime. O homem teria fugido da cena do homicídio numa picape branca, segundo testemunhas. Na gravação é possível ver quando Breno está sentado fumando com um amigo. Em seguida, ele se levanta e o suspeito se aproxima.
Os dois então começam a discutir, segundos depois o suspeito retira uma faca que estava no bolso e esfaqueia Breno na região do peito. Em segundos a camisa dele começa a ficar encharcada com o sangue. Amigos em volta se desesperam quando observam o sangue na roupa da vítima.
Após a situação, Breno foi encontrado ferido na Rua Arthur Czartoryski, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima era dono de uma empresa e estava animado por fechar o primeiro contrato, segundo um familiar. O velório do jovem começou na noite de sábado, no Cemitério Parque da Paz, no bairro Civit II, na Serra, e o enterro aconteceu no domingo (16).
A Polícia Civil informa que o fato segue sob investigação por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Na noite desta segunda-feira (17) a Justiça pediu a prisão temporário de Vilson Luiz Ballan, suspeito de cometer o crime. A reportagem tenta localizar a defesa. O espeço segue aberto.