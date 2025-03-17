Dupla tenta atropelar policial militar durante fuga em Piúma

Carro bateu em muro durante perseguição, mas dupla não desistiu e ainda tentou escapar Crédito: Polícia Militar

Polícia Militar detalhou que fazia patrulhamento na Avenida Beira Mar quando viu um carro realizando manobras perigosas próximo a uma multidão. Os militares deram ordens de parada, mas o motorista, de 23 anos, desobedeceu e fugiu em alta velocidade.

Na fuga, o veículo entrou em uma rua sem saída e bateu em um muro. Ainda na intenção de escapar, o motorista acelerou o carro na direção de um militar, que atirou quatro vezes e furou um pneu do veículo.

O rapaz de 23 anos confessou que não possui habilitação e tem antecedentes criminais. Com o menor, foi apreendida uma bucha de maconha e uma pequena quantidade da mesma droga.

O veículo estava com licenciamento vencido e foi removido para o pátio. O motorista e o adolescente foram levados à Delegacia Regional de Itapemirim. Em nota, a Polícia Civil informou que o jovem foi autuado por desacato, por exibir manobras não autorizadas com o veículo e por dirigir sem habilitação.