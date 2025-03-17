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Sul do Estado

Dupla tenta atropelar policial militar durante fuga em Piúma

Um dos agentes atirou contra o veículo e furou o pneu do carro, só assim os dois pararam e foram abordados, no último sábado (15)

Publicado em 17 de Março de 2025 às 13:24

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 mar 2025 às 13:24
Suspeitos tentam atropelar policial militar após fuga em Piúma
Carro bateu em muro durante perseguição, mas dupla não desistiu e ainda tentou escapar Crédito: Polícia Militar
Um adolescente de 15 anos e um jovem de 23 anos foram parar na delegacia após uma perseguição em PiúmaLitoral Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (15). Segundo a Polícia Militar, o motorista acelerou e tentou atropelar um dos agentes, só parando o carro depois que a equipe atirou contra o veículo. 
Polícia Militar detalhou que fazia patrulhamento na Avenida Beira Mar quando viu um carro realizando manobras perigosas próximo a uma multidão. Os militares deram ordens de parada, mas o motorista, de 23 anos, desobedeceu e fugiu em alta velocidade.
Na fuga, o veículo entrou em uma rua sem saída e bateu em um muro. Ainda na intenção de escapar, o motorista acelerou o carro na direção de um militar, que atirou quatro vezes e furou um pneu do veículo.
O rapaz de 23 anos confessou que não possui habilitação e tem antecedentes criminais. Com o menor, foi apreendida uma bucha de maconha e uma pequena quantidade da mesma droga.
O veículo estava com licenciamento vencido e foi removido para o pátio. O motorista e o adolescente foram levados à Delegacia Regional de Itapemirim. Em nota, a Polícia Civil informou que o jovem foi autuado por desacato, por exibir manobras não autorizadas com o veículo e por dirigir sem habilitação.
Já o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional semelhante ao crime de posse de drogas. Após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família.

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