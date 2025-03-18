Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Vitória

Justiça manda prender suspeito de matar jovem com facada na Rua da Lama

Vilson Luiz Ballan é apontado pela Polícia Civil como o responsável pela morte Breno Rezende de Carvalho. Motivação seria por um desentendimento em uma conta de R$ 16, referente a uma cerveja

Publicado em 17 de Março de 2025 às 21:53

Publicado em 

17 mar 2025 às 21:53
Justiça pediu a prisão temporária de Vilson Luiz Ballan que é suspeito de esfaquear jovem de 25 anos que morreu na Rua da Lama.
A Polícia Civil pediu a prisão temporária de Vilson Luiz Ballan, suspeito de esfaquear jovem de 25 anos que morreu na Rua da Lama. Crédito: Arquivo Pessoal
A Justiça do Espírito Santo mandou prender, nesta segunda-feira (17), o empresário Vilson Luiz Ballan, apontado pela Polícia Civil como o principal suspeito do assassinato de Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos. O crime ocorreu durante uma briga no último sábado (15), na Rua da Lama, em Vitória. O pedido de prisão foi solicitado pela PCES e acatado pelo Tribunal de Justiça do ES.
De acordo com a consulta feita na Rede Nacional para a Simplificação de Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, Vilson consta como proprietário do bar Sofá da Hebe, onde a confusão começou.
Até a publicação desta matéria, a prisão ainda não havia sido cumprida. A reportagem de A Gazeta segue em busca da defesa e permanece com espaço aberto para quaisquer esclarecimentos.
De acordo com testemunhas, o desentendimento entre Vilson e Breno começou quando o investigado teria cobrado do jovem o pagamento de uma cerveja no valor de R$ 16. Após a discussão, a vítima deixou o local acompanhado de amigos e seguiu para outro bar na mesma rua. Mais tarde, ele acabou abordado pelo empresário. Os dois chegaram a trocar algumas palavras, mas, em seguida, o suspeito o esfaqueou no peito.

Cobrança por justiça

Em protesto amigos e familiares pedem justiça em frente ao bar Sofá da Hebe
Em protesto, amigos e familiares pedem justiça em frente ao bar Sofá da Hebe Crédito: Leitor A Gazeta
Na noite desta segunda-feira (17), amigos e familiares da vítima se reuniram em frente ao Sofá da Hebe, na Rua Arthur Czartoryski, no bairro Jardim da Penha, para protestar e exigir justiça pela morte de Breno. O ato foi marcado por pedidos de prisão do suspeito e manifestações de indignação diante do crime.

Vídeo mostra o crime

O videomonitoramento do local onde o caso aconteceu mostra o momento do crime quando Breno está sentado fumando com um amigo. Em seguida, ele se levanta e o suspeito se aproxima.
Os dois então começam a discutir, segundos depois o suspeito retira uma faca que estava no bolso e esfaqueia Breno na região do peito. Em segundos a camisa dele começa a ficar encharcada com o sangue. Amigos em volta se desesperam quando observam o sangue na roupa da vítima.

+Reportagens

Polícia pede prisão de homem suspeito de matar jovem com facada na Rua da Lama

Vídeo mostra momento em que jovem de 25 anos é esfaqueado na Rua da Lama

Jovem morto na Lama era dono de empresa e tinha fechado primeiro contrato

Jovem é morto a facadas na Rua da Lama após discussão sobre cerveja

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Rua da Lama
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados