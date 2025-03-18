Justiça manda prender suspeito de matar jovem com facada na Rua da Lama

A Polícia Civil pediu a prisão temporária de Vilson Luiz Ballan, suspeito de esfaquear jovem de 25 anos que morreu na Rua da Lama. Crédito: Arquivo Pessoal

A Justiça do Espírito Santo mandou prender, nesta segunda-feira (17), o empresário Vilson Luiz Ballan, apontado pela Polícia Civil como o principal suspeito do assassinato de Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos. O crime ocorreu durante uma briga no último sábado (15), na Rua da Lama, em Vitória. O pedido de prisão foi solicitado pela PCES e acatado pelo Tribunal de Justiça do ES.

De acordo com a consulta feita na Rede Nacional para a Simplificação de Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, Vilson consta como proprietário do bar Sofá da Hebe, onde a confusão começou.

Até a publicação desta matéria, a prisão ainda não havia sido cumprida. A reportagem de A Gazeta segue em busca da defesa e permanece com espaço aberto para quaisquer esclarecimentos.

De acordo com testemunhas, o desentendimento entre Vilson e Breno começou quando o investigado teria cobrado do jovem o pagamento de uma cerveja no valor de R$ 16. Após a discussão, a vítima deixou o local acompanhado de amigos e seguiu para outro bar na mesma rua. Mais tarde, ele acabou abordado pelo empresário. Os dois chegaram a trocar algumas palavras, mas, em seguida, o suspeito o esfaqueou no peito.

Cobrança por justiça

Em protesto, amigos e familiares pedem justiça em frente ao bar Sofá da Hebe Crédito: Leitor A Gazeta

Na noite desta segunda-feira (17), amigos e familiares da vítima se reuniram em frente ao Sofá da Hebe, na Rua Arthur Czartoryski, no bairro Jardim da Penha, para protestar e exigir justiça pela morte de Breno. O ato foi marcado por pedidos de prisão do suspeito e manifestações de indignação diante do crime.

Vídeo mostra o crime

O videomonitoramento do local onde o caso aconteceu mostra o momento do crime quando Breno está sentado fumando com um amigo. Em seguida, ele se levanta e o suspeito se aproxima.