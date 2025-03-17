Polícia pede prisão de homem suspeito de matar jovem com facada na Rua da Lama

A Polícia Civil do ES pediu a prisão temporária de Vilson Luiz Ballan (à esquerda), suspeito de esfaquear jovem de 25 anos que morreu na Rua da Lama Crédito: Arquivo Pessoal

A Polícia Civil do Espírito Santo pediu à Justiça, nesta segunda-feira (17), a prisão temporária de Vilson Luiz Ballan, suspeito de esfaquear Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos. O jovem morreu em frente a uma distribuidora na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória , no sábado (15), após receber o golpe de faca no peito . Vilson fugiu do local em uma picape branca, segundo testemunhas.

A discussão teria começado devido ao pagamento de uma cerveja de R$ 16 que ele teria consumido no Sofa da Hebe, segundo testemunhas, que fica ao lado de onde o crime aconteceu. Vilson aparece como proprietário do estabelecimento junto ao CNPJ do empreendimento. A reportagem tenta localizar a defesa. O espaço segue aberto.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 4h40 para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma aglomeração de pessoas e Breno caído no chão, amparado por uma mulher. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) foi acionada e constatou o óbito.

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Breno, que estava no estabelecimento, conforme a testemunha, teria sido acusado pelo suspeito de consumir e não pagar uma cerveja. Depois da briga ter acabado, já em outro momento da noite, o suspeito foi atrás da vítima em uma distribuidora de bebidas que fica ao lado e deu as facadas.

"O homem entrou no carro e sentou no banco do carona. Já tinha outra pessoa esperando para eles fugirem", disse uma testemunha que não quis se identificar.

Cobrança por justiça

Em protesto amigos e familiares pedem justiça em frente ao bar Sofá da Hebe Crédito: Leitor A Gazeta

Na noite desta segunda-feira (17), amigos e familiares da vítima se reuniram em frente ao Sofá da Hebe, na Rua Arthur Czartoryski, no bairro Jardim da Penha, para protestar e exigir justiça pela morte de Breno. O ato foi marcado por pedidos de prisão do suspeito e manifestações de indignação diante do crime.

Vídeo mostra o crime

O vídeomonitoramento do local onde o caso aconteceu mostra o momento do crime quando Breno está sentado fumando com um amigo. Em seguida, ele se levanta e o suspeito se aproxima.

Os dois então começam a discutir, segundos depois o suspeito retira uma faca que estava no bolso e esfaqueia Breno na região do peito. Em segundos a camisa dele começa a ficar encharcada com o sangue. Amigos em volta se desesperam quando observam o sangue na roupa da vítima.