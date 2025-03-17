A Polícia Civil do Espírito Santo pediu à Justiça, nesta segunda-feira (17), a prisão temporária de Vilson Luiz Ballan, suspeito de esfaquear Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos. O jovem morreu em frente a uma distribuidora na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória, no sábado (15), após receber o golpe de faca no peito. Vilson fugiu do local em uma picape branca, segundo testemunhas.
A discussão teria começado devido ao pagamento de uma cerveja de R$ 16 que ele teria consumido no Sofa da Hebe, segundo testemunhas, que fica ao lado de onde o crime aconteceu. Vilson aparece como proprietário do estabelecimento junto ao CNPJ do empreendimento. A reportagem tenta localizar a defesa. O espaço segue aberto.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 4h40 para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma aglomeração de pessoas e Breno caído no chão, amparado por uma mulher. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) foi acionada e constatou o óbito.
Polícia pede prisão de homem suspeito de matar jovem com facada na Rua da Lama
Breno, que estava no estabelecimento, conforme a testemunha, teria sido acusado pelo suspeito de consumir e não pagar uma cerveja. Depois da briga ter acabado, já em outro momento da noite, o suspeito foi atrás da vítima em uma distribuidora de bebidas que fica ao lado e deu as facadas.
"O homem entrou no carro e sentou no banco do carona. Já tinha outra pessoa esperando para eles fugirem", disse uma testemunha que não quis se identificar.
Cobrança por justiça
Na noite desta segunda-feira (17), amigos e familiares da vítima se reuniram em frente ao Sofá da Hebe, na Rua Arthur Czartoryski, no bairro Jardim da Penha, para protestar e exigir justiça pela morte de Breno. O ato foi marcado por pedidos de prisão do suspeito e manifestações de indignação diante do crime.
Vídeo mostra o crime
O vídeomonitoramento do local onde o caso aconteceu mostra o momento do crime quando Breno está sentado fumando com um amigo. Em seguida, ele se levanta e o suspeito se aproxima.
Os dois então começam a discutir, segundos depois o suspeito retira uma faca que estava no bolso e esfaqueia Breno na região do peito. Em segundos a camisa dele começa a ficar encharcada com o sangue. Amigos em volta se desesperam quando observam o sangue na roupa da vítima.
Correção
17/03/2025 - 8:44
Equivocadamente informamos inicialmente que o pedido de prisão foi solicitado pela Justiça, quando o correto seria Polícia Civil. A informação foi corrigida no título e texto.