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Facada no peito

Polícia pede prisão de homem suspeito de matar jovem com facada na Rua da Lama

Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, morreu após ser atingido com um golpe fatal no peito, na madrugada de sábado (15), em Vitória; Vilson Luiz Ballan é apontado como autor do crime

Publicado em 17 de Março de 2025 às 19:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2025 às 19:42
Justiça pediu a prisão temporária de Vilson Luiz Ballan que é suspeito de esfaquear jovem de 25 anos que morreu na Rua da Lama.
A Polícia Civil do ES pediu a prisão temporária de Vilson Luiz Ballan (à esquerda), suspeito de esfaquear jovem de 25 anos que morreu na Rua da Lama Crédito: Arquivo Pessoal
A Polícia Civil do Espírito Santo pediu à Justiça, nesta segunda-feira (17), a prisão temporária de Vilson Luiz Ballan, suspeito de esfaquear Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos. O jovem morreu em frente a uma distribuidora na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória, no sábado (15), após receber o golpe de faca no peito. Vilson fugiu do local em uma picape branca, segundo testemunhas.
A discussão teria começado devido ao pagamento de uma cerveja de R$ 16 que ele teria consumido no Sofa da Hebe, segundo testemunhas, que fica ao lado de onde o crime aconteceu. Vilson aparece como proprietário do estabelecimento junto ao CNPJ do empreendimento. A reportagem tenta localizar a defesa. O espaço segue aberto.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 4h40 para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma aglomeração de pessoas e Breno caído no chão, amparado por uma mulher. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) foi acionada e constatou o óbito.
Polícia pede prisão de homem suspeito de matar jovem com facada na Rua da Lama
Breno, que estava no estabelecimento, conforme a testemunha, teria sido acusado pelo suspeito de consumir e não pagar uma cerveja. Depois da briga ter acabado, já em outro momento da noite, o suspeito foi atrás da vítima em uma distribuidora de bebidas que fica ao lado e deu as facadas.
"O homem entrou no carro e sentou no banco do carona. Já tinha outra pessoa esperando para eles fugirem", disse uma testemunha que não quis se identificar. 

Cobrança por justiça

Em protesto amigos e familiares pedem justiça em frente ao bar Sofá da Hebe
Em protesto amigos e familiares pedem justiça em frente ao bar Sofá da Hebe Crédito: Leitor A Gazeta
Na noite desta segunda-feira (17), amigos e familiares da vítima se reuniram em frente ao Sofá da Hebe, na Rua Arthur Czartoryski, no bairro Jardim da Penha, para protestar e exigir justiça pela morte de Breno. O ato foi marcado por pedidos de prisão do suspeito e manifestações de indignação diante do crime.

Vídeo mostra o crime

O vídeomonitoramento do local onde o caso aconteceu mostra o momento do crime quando Breno está sentado fumando com um amigo. Em seguida, ele se levanta e o suspeito se aproxima.
Os dois então começam a discutir, segundos depois o suspeito retira uma faca que estava no bolso e esfaqueia Breno na região do peito. Em segundos a camisa dele começa a ficar encharcada com o sangue. Amigos em volta se desesperam quando observam o sangue na roupa da vítima.

Correção

17/03/2025 - 8:44
Equivocadamente informamos inicialmente que o pedido de prisão foi solicitado pela Justiça, quando o correto seria Polícia Civil. A informação foi corrigida no título e texto.

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