Nome de bar é alterado em buscadores após assassinato na Rua da Lama

Em rápida pesquisa sobre o nome do local em um site de buscas, o nome "Sofá da Hebe" deu lugar a "Sofá R$ 16 reais", uma referência ao preço de uma cerveja que não teria sido paga pelo jovem, e assim motivado o crime. Na pesquisa, ainda aparecia que o bar estava permanentemente fechado. Horas depois, o nome original novamente aparecia nas buscas.