Vilson Luiz Ballan foi preso nesta terça-feira (18) pela morte do jovem na Rua da Lama, no último sábado Crédito: Reprodução | Rede Social

De acordo com o repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, o detido realizou exames no Instituto Médico Legal e já foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

A motivação do crime que levou a morte de Breno seria uma discussão devido ao pagamento de uma cerveja no valor de R$ 16. Na noite de segunda-feira, amigos e familiares da vítima se reuniram em frente ao bar Sofá da Hebe, na Rua Arthur Czartoryski, no bairro Jardim da Penha, para protestar e exigir justiça pela morte de Breno.

O suspeito do crime é proprietário do estabelecimento, conforme consta em consultas pelo CNPJ do Sofá da Hebe. O ato foi marcado por pedidos de prisão e manifestações de indignação diante do crime.

Your browser does not support the audio element. Empresário suspeito de esfaquear e matar jovem na Rua da Lama é preso

Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, foi assassinado na Rua da Lama, em Vitória Crédito: Reprodução

Imagens mostram o crime

Um vídeo mostra o momento em que Breno é esfaqueado na Rua da Lama na noite de sábado (15). O jovem estava em frente a uma distribuidora de bebidas quando foi ferido após discussão sobre pagamento de uma cerveja de R$ 16.

O homem teria fugido da cena do homicídio numa picape branca, segundo testemunhas. Na gravação é possível ver quando Breno está sentado fumando com um amigo. Em seguida, ele se levanta e o suspeito se aproxima.