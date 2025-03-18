O empresário Vilson Luiz Ballan foi preso na tarde desta terça-feira (18). Ele é apontado como o responsável pela morte a facada de Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, no último sábado (15), na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória, em frente a uma distribuidora de bebidas. Na noite de segunda-feira (17) a Justiça havia acatado o pedido de prisão temporária dele. A reportagem tenta contato com a defesa e o espaço segue aberto.
De acordo com o repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, o detido realizou exames no Instituto Médico Legal e já foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
A motivação do crime que levou a morte de Breno seria uma discussão devido ao pagamento de uma cerveja no valor de R$ 16. Na noite de segunda-feira, amigos e familiares da vítima se reuniram em frente ao bar Sofá da Hebe, na Rua Arthur Czartoryski, no bairro Jardim da Penha, para protestar e exigir justiça pela morte de Breno.
O suspeito do crime é proprietário do estabelecimento, conforme consta em consultas pelo CNPJ do Sofá da Hebe. O ato foi marcado por pedidos de prisão e manifestações de indignação diante do crime.
Empresário suspeito de esfaquear e matar jovem na Rua da Lama é preso
Vilson já havia sido condenado anteriormente por porte ilegal de armas. No mesmo processo, foram julgadas outras quatro pessoas; duas delas foram condenadas por tráfico de drogas. Além disso, já foi processado por desacato a servidor público. As informações foram apuradas pela reportagem de A Gazeta em consulta a informações públicas dos processos disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
Imagens mostram o crime
Um vídeo mostra o momento em que Breno é esfaqueado na Rua da Lama na noite de sábado (15). O jovem estava em frente a uma distribuidora de bebidas quando foi ferido após discussão sobre pagamento de uma cerveja de R$ 16.
O homem teria fugido da cena do homicídio numa picape branca, segundo testemunhas. Na gravação é possível ver quando Breno está sentado fumando com um amigo. Em seguida, ele se levanta e o suspeito se aproxima.
Os dois então começam a discutir, segundos depois o suspeito retira uma faca e esfaqueia Breno na região do peito. Em segundos a camisa dele começa a ficar encharcada com o sangue. Amigos em volta se desesperam quando observam o sangue na roupa da vítima. Breno tinha acabado de abrir uma empresa e estava animado por ter fechado o primeiro contrato, segundo amigos.