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Em Jardim da Penha

Empresário suspeito de esfaquear e matar jovem na Rua da Lama é preso

Vilson Luiz Ballan foi preso nesta terça-feira (18); ele realizou exames no Instituto Médico Legal e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana

Publicado em 18 de Março de 2025 às 17:30

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

18 mar 2025 às 17:30
Vilson Luiz Ballan se entregou a polícia horas após a Justiça decretar a prisão temporária.
Vilson Luiz Ballan foi preso nesta terça-feira (18) pela morte do jovem na Rua da Lama, no último sábado Crédito: Reprodução | Rede Social
O empresário Vilson Luiz Ballan foi preso na tarde desta terça-feira (18). Ele é apontado como o responsável pela morte a facada de Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, no último sábado (15), na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória, em frente a uma distribuidora de bebidas. Na noite de segunda-feira (17) a Justiça havia acatado o pedido de prisão temporária dele. A reportagem tenta contato com a defesa e o espaço segue aberto. 
De acordo com o repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, o detido realizou exames no Instituto Médico Legal e já foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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A motivação do crime que levou a morte de Breno seria uma discussão devido ao pagamento de uma cerveja no valor de R$ 16. Na noite de segunda-feira, amigos e familiares da vítima se reuniram em frente ao bar Sofá da Hebe, na Rua Arthur Czartoryski, no bairro Jardim da Penha, para protestar e exigir justiça pela morte de Breno.
O suspeito do crime é proprietário do estabelecimento, conforme consta em consultas pelo CNPJ do Sofá da Hebe. O ato foi marcado por pedidos de prisão e manifestações de indignação diante do crime.
Empresário suspeito de esfaquear e matar jovem na Rua da Lama é preso
Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, foi assassinado na Rua da Lama, em Vitória
Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, foi assassinado na Rua da Lama, em Vitória Crédito: Reprodução
Vilson já havia sido condenado anteriormente por porte ilegal de armas. No mesmo processo, foram julgadas outras quatro pessoas; duas delas foram condenadas por tráfico de drogas. Além disso, já foi processado por desacato a servidor público. As informações foram apuradas pela reportagem de A Gazeta em consulta a informações públicas dos processos disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Imagens mostram o crime

Um vídeo mostra o momento em que Breno é esfaqueado na Rua da Lama na noite de sábado (15). O jovem estava em frente a uma distribuidora de bebidas quando foi ferido após discussão sobre pagamento de uma cerveja de R$ 16.
O homem teria fugido da cena do homicídio numa picape branca, segundo testemunhas. Na gravação é possível ver quando Breno está sentado fumando com um amigo. Em seguida, ele se levanta e o suspeito se aproxima.
Os dois então começam a discutir, segundos depois o suspeito retira uma faca e esfaqueia Breno na região do peito. Em segundos a camisa dele começa a ficar encharcada com o sangue. Amigos em volta se desesperam quando observam o sangue na roupa da vítima. Breno tinha acabado de abrir uma empresa e estava animado por ter fechado o primeiro contrato, segundo amigos. 

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