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Estava com tornozeleira

Homem é solto e 48 horas depois é preso pelo mesmo crime em Vitória

Suspeito de 35 anos arrombou dois imóveis em Vitória. No segundo crime, ele foi flagrado com tornozeleira eletrônica que recebeu após passar por audiência de custódia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2025 às 11:04

Publicado em 18 de Março de 2025 às 11:04

O suspeito foi preso 48h depois de cometer o mesmo delito
O suspeito foi preso 48h depois de cometer o mesmo delito, em Vitória Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 35 anos foi preso duas vezes, em menos de 48h, após arrombar dois imóveis em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, Rafael Rodrigues de Oliveira, ganhou liberdade provisória ao passar por audiência de custódia mediante uso de tornozeleira eletrônica e foi cometer o segundo crime após ser solto, na segunda-feira (17).
No primeiro caso, na noite de sábado (15), o suspeito invadiu um prédio no bairro Praia do Suá, em Vitória, arrombou a porta de um apartamento e roubou uma televisão e outros pertences, como uma sacola com bonés. Rafael Rodrigues de Oliveira foi cercado por moradores da região e acabou detido.
Em audiência de custódia realizada na unidade prisional, nesta segunda (17), o suspeito ganhou liberdade provisória, com uso de tornozeleira eletrônica. Ainda de acordo com a polícia, depois que saiu do presídio, o homem invadiu um outro imóvel, na madrugada desta terça-feira (18), uma casa no bairro de Lourdes, também na Capital. No local, Rafael Rodrigues de Oliveira arrombou o portão e roubou bebidas.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito com uma mochila e os cadeados da segunda residência invadida. 
Os militares constataram que o homem estava com alvará de liberdade provisória e tornozeleira eletrônica. Ele voltou a ser levado para a Delegacia Regional de Vitória, e, até a publicação desta reportagem, aguardava a realização de exames no Instituto Médico Legal (IML), para ser levado ao presídio novamente.
Contactada, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 35 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado e encaminhado ao sistema prisional.
* com informações de Caique Verli, da TV Gazeta, e do g1 ES

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