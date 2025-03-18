Homem é solto e 48 horas depois é preso pelo mesmo crime em Vitória

O suspeito foi preso 48h depois de cometer o mesmo delito, em Vitória Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 35 anos foi preso duas vezes, em menos de 48h, após arrombar dois imóveis em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, Rafael Rodrigues de Oliveira, ganhou liberdade provisória ao passar por audiência de custódia mediante uso de tornozeleira eletrônica e foi cometer o segundo crime após ser solto, na segunda-feira (17).

No primeiro caso, na noite de sábado (15), o suspeito invadiu um prédio no bairro Praia do Suá, em Vitória, arrombou a porta de um apartamento e roubou uma televisão e outros pertences, como uma sacola com bonés. Rafael Rodrigues de Oliveira foi cercado por moradores da região e acabou detido.

Em audiência de custódia realizada na unidade prisional, nesta segunda (17), o suspeito ganhou liberdade provisória, com uso de tornozeleira eletrônica. Ainda de acordo com a polícia, depois que saiu do presídio, o homem invadiu um outro imóvel, na madrugada desta terça-feira (18), uma casa no bairro de Lourdes, também na Capital. No local, Rafael Rodrigues de Oliveira arrombou o portão e roubou bebidas.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito com uma mochila e os cadeados da segunda residência invadida.

Os militares constataram que o homem estava com alvará de liberdade provisória e tornozeleira eletrônica. Ele voltou a ser levado para a Delegacia Regional de Vitória, e, até a publicação desta reportagem, aguardava a realização de exames no Instituto Médico Legal (IML), para ser levado ao presídio novamente.

Contactada, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 35 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado e encaminhado ao sistema prisional.