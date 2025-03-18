Homem é preso suspeito de matar companheira em Piúma

Na manhã do dia do crime ele espancou a vítima, chegando a quebrar um de seus dentes. Além disso, há registros de diversas ocorrências de violência doméstica contra outras mulheres

Em depoimento, o suspeito negou que tenha cometido o crime. "Apesar disso, há fortes indícios de sua participação. Dias antes do feminicídio, a Polícia Militar quase o prendeu por porte ilegal de arma de fogo, mas ele conseguiu fugir", detalhou o delegado Vitor Alano, da Delegacia de Piúma.

Alano ressaltou que, durante a apuração do crime, os policiais descobriram que a vítima era agredida caso se recusasse a cometer furtos. "Outro ponto que chama atenção na investigação é que ele obrigava a vítima a cometer furtos para sustentar o próprio vício em drogas. Quando ela se recusava, era brutalmente agredida. Esses elementos reforçam o histórico de violência do suspeito e sua relação conflituosa com a vítima, fatores que estão sendo analisados no inquérito policial", disse o delegado.