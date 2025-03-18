Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência contra a mulher

Homem é preso suspeito de matar companheira em Piúma

Segundo a Polícia Civil, o investigado controlava a vítima, que era forçada a cometer furtos para sustentar o vício dele em drogas

Publicado em 18 de Março de 2025 às 12:01

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 mar 2025 às 12:01
Luneta apreendida pela Polícia Civil
Luneta utilizava em armas de fogo foi apreendida na casa da mãe do suspeito Crédito: Polícia Civil
Um homem de 37 anos, suspeito de matar a tiros a companheira Vanessa Santos de Sousa, de 34 anos, no dia 19 de fevereiro, foi preso na última segunda-feira (17). O caso aconteceu no bairro Céu Azul, em PiúmaLitoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o investigado controlava a vítima, que era forçada a cometer furtos para sustentar o vício dele em drogas.
Vanessa Santos de Sousa foi morta a tiros no quintal de casa. De acordo com informações de testemunhas à Polícia Militar, a vítima mantinha um relacionamento conturbado com o suspeito e havia sido ameaçada de morte devido a furtos e roubos na região. Após o assassinato, o suspeito fugiu e foi preso, por meio de um mandado de prisão, no mesmo bairro onde aconteceu o crime.
Na manhã do dia do crime ele espancou a vítima, chegando a quebrar um de seus dentes. Além disso, há registros de diversas ocorrências de violência doméstica contra outras mulheres
Vitor Alano - Titular da Delegacia de Piúma
O nome do homem não foi revelado. Segundo a Polícia Civil, paralelamente à prisão, também foi realizada uma busca na residência da mãe dele, onde foi apreendida uma luneta utilizada em armas de fogo.
Em depoimento, o suspeito negou que tenha cometido o crime. "Apesar disso, há fortes indícios de sua participação. Dias antes do feminicídio, a Polícia Militar quase o prendeu por porte ilegal de arma de fogo, mas ele conseguiu fugir", detalhou o delegado Vitor Alano, da Delegacia de Piúma.
Alano ressaltou que, durante a apuração do crime, os policiais descobriram que a vítima era agredida caso se recusasse a cometer furtos. "Outro ponto que chama atenção na investigação é que ele obrigava a vítima a cometer furtos para sustentar o próprio vício em drogas. Quando ela se recusava, era brutalmente agredida. Esses elementos reforçam o histórico de violência do suspeito e sua relação conflituosa com a vítima, fatores que estão sendo analisados no inquérito policial", disse o delegado.
O suspeito foi conduzido à unidade policial e depois encaminhado ao presídio. As investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do crime.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Feminicídio Piúma Polícia Civil Polícia Militar Região sul do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados