Homem é preso suspeito de matar companheira em Piúma

Um homem de 37 anos, suspeito de matar a tiros a companheira Vanessa Santos de Sousa, de 34 anos, no dia 19 de fevereiro, foi preso na última segunda-feira (17). O caso aconteceu no bairro Céu Azul, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o investigado controlava a vítima, que era forçada a cometer furtos para sustentar o vício dele em drogas.
Vanessa Santos de Sousa foi morta a tiros no quintal de casa. De acordo com informações de testemunhas à Polícia Militar, a vítima mantinha um relacionamento conturbado com o suspeito e havia sido ameaçada de morte devido a furtos e roubos na região. Após o assassinato, o suspeito fugiu e foi preso, por meio de um mandado de prisão, no mesmo bairro onde aconteceu o crime.
Na manhã do dia do crime ele espancou a vítima, chegando a quebrar um de seus dentes. Além disso, há registros de diversas ocorrências de violência doméstica contra outras mulheres
O nome do homem não foi revelado. Segundo a Polícia Civil, paralelamente à prisão, também foi realizada uma busca na residência da mãe dele, onde foi apreendida uma luneta utilizada em armas de fogo.
Em depoimento, o suspeito negou que tenha cometido o crime. "Apesar disso, há fortes indícios de sua participação. Dias antes do feminicídio, a Polícia Militar quase o prendeu por porte ilegal de arma de fogo, mas ele conseguiu fugir", detalhou o delegado Vitor Alano, da Delegacia de Piúma.
Alano ressaltou que, durante a apuração do crime, os policiais descobriram que a vítima era agredida caso se recusasse a cometer furtos. "Outro ponto que chama atenção na investigação é que ele obrigava a vítima a cometer furtos para sustentar o próprio vício em drogas. Quando ela se recusava, era brutalmente agredida. Esses elementos reforçam o histórico de violência do suspeito e sua relação conflituosa com a vítima, fatores que estão sendo analisados no inquérito policial", disse o delegado.
O suspeito foi conduzido à unidade policial e depois encaminhado ao presídio. As investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do crime.